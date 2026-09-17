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Σε σαφώς πιο ήρεμο καιρό περνά η χώρα από το βράδυ της Πέμπτης προς την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, μετά τις βροχές και τις καταιγίδες που προηγήθηκαν σε αρκετές περιοχές.

Η βελτίωση θα είναι γενικευμένη, με την Παρασκευή να θυμίζει και πάλι περισσότερο καλοκαίρι παρά φθινόπωρο: αρκετή ηλιοφάνεια, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ασθενέστεροι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές.

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Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΜΥ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά θα πλησιάσουν τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. (Emy)

Απόψε Πέμπτη προς Παρασκευή

Τις βραδινές και νυχτερινές ώρες ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Οι τελευταίες νεφώσεις θα περιοριστούν κυρίως προς τα νότια και νοτιοανατολικά, ενώ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν αποκλείονται τοπικά ασθενή φαινόμενα πριν ο καιρός βελτιωθεί και εκεί.

Η νύχτα θα είναι σχετικά δροσερή, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά και στις ορεινές περιοχές.

Παρασκευή: Ηλιοφάνεια και μέχρι 30 βαθμούς

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Η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα κυλήσει με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο κατά τόπους αραιές ή πρόσκαιρες νεφώσεις.

Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα ενδέχεται τις πρωινές ώρες να υπάρχουν περισσότερες νεφώσεις και τοπικές βροχές, με γρήγορη όμως βελτίωση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά οι μέγιστες θα κινηθούν γενικά στους 27-30 βαθμούς, ενώ χαμηλότερες τιμές αναμένονται στα ορεινά και σε τμήματα της νησιωτικής χώρας.

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Αθήνα: Λιακάδα και 29 βαθμοί

Στην Αττική προβλέπεται πολύ καλός καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις.

Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία αναμένεται να φθάσει περίπου τους 29 βαθμούς, ενώ το πρωί θα βρίσκεται κοντά στους 20-21 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτριοι. Το meteo.gr δίνει για την Παρασκευή μέγιστη 29°C και χαρακτηρίζει τις θερμοκρασίες κανονικές για την εποχή. (meteo.gr)

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Θεσσαλονίκη: Καλός καιρός και ζέστη το μεσημέρι

Καλές καιρικές συνθήκες αναμένονται και στη Θεσσαλονίκη, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο τις μεσημβρινές ώρες, ενώ αισθητά πιο δροσερό θα είναι το πρωινό.

Άνεμοι και θάλασσες

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Οι άνεμοι παρουσιάζουν γενικά εξασθένηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Στο Αιγαίο θα διατηρηθούν βόρειων διευθύνσεων, τοπικά ενισχυμένοι κυρίως στα νοτιοανατολικά πελάγη.

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Οι συνθήκες στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές βελτιώνονται, χωρίς πάντως να πρέπει να υποτιμώνται οι τοπικά ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο.

Σαββατοκύριακο: Ανεβαίνει περισσότερο η θερμοκρασία

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου η καλοκαιρία θα συνεχιστεί στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο και στην Αθήνα το meteo.gr προβλέπει περίπου 32 βαθμούς.

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Παρόμοια εικόνα αναμένεται την Κυριακή, με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και κατά τόπους νεφώσεις. Στην Αθήνα η μέγιστη διατηρείται κοντά στους 32 βαθμούς, δηλαδή σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. (meteo.gr)

Δευτέρα: Κορυφώνεται πρόσκαιρα η ζέστη

Η Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου φαίνεται ότι θα είναι η θερμότερη ημέρα αυτού του μικρού διαστήματος καλοκαιρίας. Στην Αθήνα οι προγνώσεις του meteo.gr ανεβάζουν τον υδράργυρο ακόμη και στους 33 βαθμούς. (meteo.gr)

Παράλληλα όμως αρχίζουν να εμφανίζονται ενδείξεις αστάθειας, σηματοδοτώντας πιθανή αλλαγή του καιρού.

Τρίτη και Τετάρτη: Έρχεται νέα μεταβολή

Από την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πιθανότητα επιστροφής πιο φθινοπωρινού καιρού σε τμήματα της χώρας, με περισσότερες νεφώσεις, τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.

Η τάση γίνεται ακόμη πιο αισθητή προς την Τετάρτη. Επειδή όμως βρισκόμαστε αρκετές ημέρες μακριά, η ακριβής έκταση και ένταση της μεταβολής χρειάζεται επιβεβαίωση από τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

Η γενική εικόνα του επόμενου πενθημέρου

Μετά το σύντομο πέρασμα της αστάθειας, η Ελλάδα μπαίνει σε ένα τριήμερο έως τετραήμερο βελτιωμένου και θερμότερου καιρού. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα κυριαρχήσουν η ηλιοφάνεια και οι υψηλότερες θερμοκρασίες, ενώ η Δευτέρα μπορεί να αποτελέσει την κορύφωση της ζέστης.

Από την Τρίτη, όμως, ο Σεπτέμβριος φαίνεται έτοιμος να μας θυμίσει ξανά ότι το φθινόπωρο βρίσκεται πλέον εδώ.