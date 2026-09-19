Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός σήμερα παρουσιάζει καλοκαιρινά χαρακτηριστικά με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει τοπικά στους 33 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.

Πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν κατά τις απογευματινές ώρες στα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με ένταση έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ασθενείς δυτικοί άνεμοι.

Οι ταξιδιώτες στα ορεινά και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο καλούνται να δείξουν προσοχή λόγω των τοπικών βροχοπτώσεων και των ενισχυμένων ανέμων αντίστοιχα.

Η καλοκαιρινή εικόνα θα διατηρηθεί έως τις αρχές της εβδομάδας, με τα προγνωστικά στοιχεία να δείχνουν πτώση της θερμοκρασίας από την Τρίτη.

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Η Ελλάδα επιστρέφει σήμερα σε ένα αρκετά καλοκαιρινό σκηνικό. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΜΥ και του meteo.gr συγκλίνουν σε γενικά αίθριο καιρό και άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς οργανωμένη κακοκαιρία.

Η εικόνα του Σαββάτου

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Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Στερεάς και ενδεχομένως της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει και τοπικά στα ηπειρωτικά θα φθάσει τους 32–33 βαθμούς. Στη Θεσσαλία αναμένονται έως 33°C, σε Μακεδονία και Θράκη έως 32°C και στα κεντρικά ηπειρωτικά επίσης έως περίπου 32°C.

Αθήνα – Ηλιοφάνεια και έως 31 βαθμούς

Στην Αθήνα αναμένεται κυρίως ηλιοφάνεια, με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 13 έως 31°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, κυρίως βόρειοι-βορειοανατολικοί, στα 2–3 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη – Αίθριος καιρός και 32άρι

Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα είναι γενικά αίθρια, με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αναμένεται από 16 έως 32°C. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι-νοτιοανατολικοί 2–3 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 4.

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Άνεμοι και θάλασσες

Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοανατολικοί 3–4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3–4 και τοπικά έως 5 μποφόρ, με μεγαλύτερη ένταση κατά τόπους στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς, κυρίως δυτικών διευθύνσεων.

Πού χρειάζεται προσοχή

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Δεν προκύπτει από τα σημερινά επίσημα στοιχεία γενικευμένη επικίνδυνη μεταβολή. Προσοχή χρειάζεται κυρίως σε όσους βρίσκονται στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας λόγω των πιθανών απογευματινών βροχών, καθώς και στους ταξιδιώτες του Νοτιοανατολικού Αιγαίου λόγω των ενισχυμένων ανέμων. Χαμηλές συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης αναμένονται στα Δωδεκάνησα.

Η προοπτική της επόμενης εβδομάδας

Η Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου διατηρεί την καλοκαιρινή εικόνα, με την ΕΜΥ να δίνει κυρίως αίθριο καιρό και μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.

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Στις αρχές της εβδομάδας ο καιρός παραμένει γενικά ήπιος. Προς Τρίτη–Τετάρτη, όμως, τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν τάση για ενίσχυση των βοριάδων και αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Η μεταβολή αυτή, επειδή βρίσκεται ακόμη μερικές ημέρες μπροστά, χρειάζεται επανεκτίμηση με τις επόμενες προγνώσεις.

Με τα σημερινά δεδομένα, λοιπόν, το Σαββατοκύριακο θυμίζει περισσότερο παράταση του καλοκαιριού, πριν αρχίσει να γίνεται ξανά αισθητή η φθινοπωρινή παρουσία μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

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