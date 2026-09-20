Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός την Κυριακή παραμένει θερμός για την εποχή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την ΕΜΥ να εκδίδει κίτρινη προειδοποίηση για τοπικές καταιγίδες στην Κεντρική Μακεδονία.

Αστάθεια με πιθανές μπόρες αναμένεται κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βορειοδυτικής Ελλάδας, ενώ στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα είναι τοπικά ισχυροί.

Η καλοκαιρινή εικόνα διατηρείται τη Δευτέρα, όμως από την Τρίτη αναμένεται απότομη μεταβολή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων σε όλη τη χώρα.

Η σταδιακή βελτίωση του καιρού από την Τετάρτη θα συνοδευτεί από αισθητά πιο ψυχρές, φθινοπωρινές θερμοκρασίες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι και το τέλος της εβδομάδας.

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Η Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου ξεκινά με αρκετά καλές καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και θερμοκρασίες που εξακολουθούν να θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά προχωρημένο Σεπτέμβριο. Η εικόνα όμως δεν θα είναι απολύτως ομοιόμορφη: κατά τις θερμές ώρες της ημέρας αναπτύσσεται αστάθεια κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βορειοδυτικής Ελλάδας, ενώ για την Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση της ΕΜΥ για τοπικές καταιγίδες από τις 13:00 έως τις 20:00.

Κυριακή: ήλιος στις περισσότερες περιοχές, μπόρες στα ορεινά

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Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικές νεφώσεις. Στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και στα ορεινά της Θεσσαλίας οι νεφώσεις θα πυκνώσουν το μεσημέρι και το απόγευμα και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες. Αντίστοιχη, αλλά μικρότερη, πιθανότητα υπάρχει στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Στη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Αττική ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος. Στο Ιόνιο αναμένονται γενικά ήπιες συνθήκες, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι αισθητοί και τοπικά ισχυροί. Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσει κυρίως ηλιοφάνεια με κατά τόπους παροδικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα φθάσει γενικά τους 28-31 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές στα ηπειρωτικά. Ενδεικτικά, στην Καλαμάτα προβλέπονται 22-30°C και μικρή πιθανότητα ασθενούς απογευματινής βροχής.

Αθήνα: μέχρι 30 βαθμούς

Στην Αθήνα η Κυριακή θα έχει ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα λίγες νεφώσεις. Το πρωί στις 07:30 η θερμοκρασία βρίσκεται περίπου στους 21°C, ενώ το μεσημέρι θα φθάσει περίπου στους 30°C. Η ελάχιστη θα κινηθεί γύρω στους 19°C. Η πιθανότητα βροχής είναι μικρή και οι άνεμοι κυρίως βόρειοι έως βορειοανατολικοί, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μέσα στην πόλη. Η επίσημη πρόγνωση της ΕΜΥ δίνει επίσης για την Αθήνα μέγιστη περίπου 30°C.

Θεσσαλονίκη: προσοχή στις απογευματινές καταιγίδες

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Στη Θεσσαλονίκη το πρωί επικρατούν διαστήματα ηλιοφάνειας και η θερμοκρασία είναι περίπου 18°C. Η μέγιστη θα φθάσει τους 29°C. Από το μεσημέρι όμως αυξάνεται η αστάθεια στην ευρύτερη Κεντρική Μακεδονία και χρειάζεται προσοχή λόγω της κίτρινης προειδοποίησης για τοπικές καταιγίδες μεταξύ 13:00 και 20:00.

Άνεμοι και θάλασσες

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς και μεταβλητοί, επομένως οι θάλασσες θα παραμείνουν σχετικά ήρεμες. Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα είναι ισχυρότεροι και κατά τόπους θα αυξάνουν τον κυματισμό. Όσοι ταξιδεύουν με μικρά σκάφη χρειάζεται να παρακολουθούν τις νεότερες προγνώσεις ναυτιλίας της ΕΜΥ, η οποία εκδίδει τις επίσημες προειδοποιήσεις θυελλωδών ανέμων.

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Δευτέρα: η τελευταία πολύ ζεστή ημέρα

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου το μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα διατηρήσει αρκετή ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Στην Αθήνα η μέγιστη θα βρίσκεται περίπου στους 30°C και στη Θεσσαλονίκη επίσης κοντά στους 30°C. Από αργά το απόγευμα και κυρίως το βράδυ η εικόνα αρχίζει να μεταβάλλεται από τα βόρεια, με αύξηση των νεφώσεων και εμφάνιση των πρώτων βροχών.

Τρίτη: απότομη αλλαγή και πτώση της θερμοκρασίας

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Η Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου είναι η ημέρα της ουσιαστικής αλλαγής. Ψυχρότερες αέριες μάζες κατεβαίνουν προς τη χώρα, οι βοριάδες ενισχύονται και η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά. Στην Αθήνα προβλέπονται περίπου 17-25°C με μπόρες και πιθανές καταιγίδες, ενώ στη Θεσσαλονίκη περίπου 15-26°C.

Στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα θα υπάρχει περισσότερη συννεφιά και τοπικά φαινόμενα, ενώ η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή σχεδόν παντού.

Τετάρτη: επιστρέφει ο ήλιος αλλά με αισθητή δροσιά

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Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά. Η ηλιοφάνεια θα επιστρέψει σε αρκετές περιοχές, όμως οι θερμοκρασίες θα έχουν πλέον προσαρμοστεί σε σαφώς πιο φθινοπωρινά επίπεδα. Στην Αθήνα αναμένονται περίπου 15-23°C και στη Θεσσαλονίκη 12-24°C. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η δροσιά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

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Πέμπτη: ήπιος φθινοπωρινός καιρός

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου η εικόνα παραμένει γενικά καλή. Η Αθήνα θα κινηθεί περίπου μεταξύ 16 και 24°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 14 και 25°C. Οι περισσότερες περιοχές θα έχουν ηλιοφάνεια ή λίγες νεφώσεις.

Παρασκευή: περισσότερες νεφώσεις στα βόρεια

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Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου δεν διαφαίνεται επιστροφή στις θερμοκρασίες των 30 βαθμών. Στην Αθήνα προβλέπονται περίπου 18-24°C, με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ στη Θεσσαλονίκη περίπου 15-24°C και περισσότερες νεφώσεις.

Η γενική εικόνα του πενθημέρου

Το βασικό χαρακτηριστικό είναι η μετάβαση από το σχεδόν καλοκαιρινό διήμερο Κυριακής–Δευτέρας σε αισθητά πιο φθινοπωρινές συνθήκες από την Τρίτη. Οι 30-31 βαθμοί υποχωρούν, οι ελάχιστες θερμοκρασίες πέφτουν σημαντικά – ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα – και οι βοριάδες επανέρχονται. Η σημερινή προσοχή στρέφεται κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής χώρας, όπου είναι πιθανές οι απογευματινές καταιγίδες.

Πηγή: Επίσημη πρόγνωση και προειδοποιήσεις ΕΜΥ