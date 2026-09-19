Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το τρέχον Σαββατοκύριακο χαρακτηρίζεται από καλοκαιρινές συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια, προσφέροντας ευκαιρίες για υπαίθριες δραστηριότητες και εξορμήσεις στις παραλίες.

Ωστόσο, οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, που ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα επτά μποφόρ, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Από την αρχή της νέας εβδομάδας, το καιρικό σκηνικό αναμένεται να αλλάξει, καθώς η ατμοσφαιρική αστάθεια θα φέρει σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένες πιθανότητες για βροχές και καταιγίδες.

Η μεταβολή αυτή θα γίνει αισθητή κυρίως στα ηπειρωτικά, σηματοδοτώντας την έλευση του φθινοπώρου μετά από μια τελευταία περίοδο ζέστης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν από τη φθινοπωρινή ισημερία θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι παρά φθινόπωρο. Η ηλιοφάνεια, οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και οι σχετικά ευνοϊκές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας προσφέρουν την ευκαιρία για μια ακόμη εξόρμηση στις παραλίες.

Ωστόσο, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η νέα εβδομάδα θα φέρει αλλαγή του καιρικού σκηνικού, με περισσότερες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Απόψε Σάββατο προς Κυριακή



Advertisement

Advertisement

Το βράδυ του Σαββάτου ο καιρός παραμένει γενικά ήπιος στις περισσότερες περιοχές. Οι τοπικές νεφώσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας στα δυτικά και κεντρικά ορεινά περιορίζονται, ενώ στην υπόλοιπη χώρα επικρατούν μεγάλα διαστήματα ξαστεριάς.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία υποχωρεί σταδιακά προς τους 23 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη η βραδιά κυλά με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία γύρω στους 25 βαθμούς τις πρώτες βραδινές ώρες.



Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου: Μια ακόμη καλοκαιρινή ημέρα



Η Κυριακή αναμένεται να διατηρήσει το ευχάριστο πρόσωπο του καιρού, με αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα επιτρέψουν τις υπαίθριες δραστηριότητες και τα τελευταία καλοκαιρινά μπάνια.

Στην Αττική ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 31 βαθμούς, ενώ στα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Στα ορεινά δεν αποκλείονται πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Αθήνα: Από τους 31 βαθμούς στην αισθητή δροσιά



Η πρωτεύουσα θα απολαύσει μια ζεστή Κυριακή, με μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 31 βαθμούς και ελάχιστη κοντά στους 23.

Τη Δευτέρα η θερμοκρασία αναμένεται να παραμείνει κοντά στους 30 βαθμούς, αλλά από την Τρίτη αρχίζει η σταδιακή πτώση.

Την Τρίτη προβλέπονται περίπου 27 βαθμοί και την Τετάρτη 24, ενώ την Πέμπτη η μέγιστη θερμοκρασία εκτιμάται κοντά στους 25 βαθμούς.

Η αλλαγή θα γίνει περισσότερο αισθητή κατά τις νυχτερινές και πρωινές ώρες, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί αισθητά σε σχέση με το καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο.

Θεσσαλονίκη: Ήπια βραδιά και μεταβολή μέσα στην εβδομάδα



Advertisement

Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο ολοκληρώνεται με λίγες νεφώσεις και ήπιους ανέμους.

Η Κυριακή αναμένεται γενικά ευχάριστη, με διαστήματα ηλιοφάνειας και συνθήκες κατάλληλες για βόλτες στην παραλία και τον Θερμαϊκό.

Από τις αρχές της νέας εβδομάδας, ωστόσο, η βόρεια Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές όπου χρειάζεται προσοχή στην εξέλιξη της ατμοσφαιρικής αστάθειας.

Οι νεφώσεις αναμένεται να αυξηθούν και θα ενισχυθεί η πιθανότητα βροχοπτώσεων καθώς θα προχωρά η εβδομάδα.

Άνεμοι και θάλασσες: Προσοχή στο Αιγαίο



Οι άνεμοι αποτελούν το σημαντικότερο στοιχείο για όσους σχεδιάζουν θαλάσσιες μετακινήσεις την Κυριακή.

Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ισχυρότεροι, φτάνοντας τα 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά τα 7 μποφόρ.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα περισσότερο εκτεθειμένα θαλάσσια περάσματα, κυρίως για μικρά σκάφη και όσους προγραμματίζουν μετακινήσεις μεταξύ νησιών.

Advertisement

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου: Επιμένει η ζέστη



Η νέα εβδομάδα ξεκινά με υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει τους 34 βαθμούς στη Θεσσαλία και τους 33 στην Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία.

Παράλληλα, η ατμοσφαιρική αστάθεια θα αρχίσει να γίνεται περισσότερο αισθητή σε περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας.

Τρίτη 22 έως Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου: Επιστρέφει το φθινόπωρο



Advertisement

Η Τρίτη σηματοδοτεί την έναρξη μιας περισσότερο φθινοπωρινής περιόδου.

Οι νεφώσεις αναμένεται να αυξηθούν και οι βροχές να επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, ενώ κατά τόπους θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, με την αλλαγή να γίνεται αισθητή κυρίως στα ηπειρωτικά.

Τετάρτη και η Πέμπτη



Διατηρούν την προοπτική χαμηλότερων θερμοκρασιών, χωρίς πάντως να μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η ακριβής ένταση και γεωγραφική κατανομή όλων των φαινομένων.

Advertisement

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και επόμενο Σαββατοκύριακο



Advertisement

Η τάση για το τέλος της εβδομάδας παραπέμπει σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από εκείνες του Σαββατοκύριακου 19–20 Σεπτεμβρίου.

Η πρόγνωση για το επόμενο Σαββατοκύριακο, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, παραμένει ακόμη αβέβαιη ως προς τις βροχοπτώσεις και τους ανέμους.

Θα χρειαστεί επικαιροποίηση των προγνωστικών δεδομένων τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα για όσους σχεδιάζουν ταξίδια ή θαλάσσιες μετακινήσεις.

Τι πρέπει να προσέξουμε



Η Κυριακή προσφέρεται για εξορμήσεις, αλλά οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο και η πιθανότητα τοπικών καταιγίδων στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά απαιτούν προσοχή.

Στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη δυτική και κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της Κυριακής.

Το συμπέρασμα είναι ότι το καλοκαίρι του Σεπτεμβρίου μάς χαρίζει ακόμη μία ζεστή Κυριακή, αλλά το φθινόπωρο ετοιμάζεται να κάνει αισθητή την παρουσία του μέσα στην εβδομάδα.

Advertisement