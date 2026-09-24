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Την εικόνα που επικρατούσε στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, περιέγραψε στον 32ο τακτικό ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες, η οποία παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου τρεις ώρες.

Η μάρτυρας φέρεται να αναφέρθηκε στις συνθήκες υπό τις οποίες έφτασε ο τραγουδιστής στο ιατρείο, διευκρινίζοντας ότι η ίδια προσήλθε αργότερα και δεν γνώριζε την ακριβή ώρα άφιξής του.

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Παράλληλα, φέρεται να αποκάλυψε ότι η αρχική της κατάθεση στην αστυνομία, σχετικά με την ώρα άφιξης του Μαζωνάκη, ήταν διαφορετική, καθώς, όπως υποστήριξε, είχε προηγηθεί επικοινωνία με την ανειδίκευτη γιατρό.

«Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί», φέρεται να είπε στον ανακριτή.

Η νοσηλεύτρια φέρεται επίσης να περιέγραψε ότι την ώρα του περιστατικού πραγματοποιούνταν δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια του ιατρείου. Όπως ανέφερε, η ίδια παρακολουθούσε τη διαδικασία σε άλλη ασθενή, ενώ η κατηγορούμενη γιατρός βρισκόταν στον χώρο όπου ήταν ο τραγουδιστής.

Στο επίκεντρο της κατάθεσής της βρέθηκε και η μέθη που φέρεται να χορηγήθηκε στον Μαζωνάκη. «Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης… Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια», φέρεται να κατέθεσε, περιγράφοντας τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε μετά το σχετικό αίτημα.

Η ίδια φέρεται, τέλος, να επιβεβαίωσε όσα έχει υποστηρίξει ο 58χρονος γιατρός, ότι δηλαδή κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Πηγή: dikastiko.gr