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Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η 56χρονη γιατρός, η οποία φέρεται να πραγματοποίησε στον τραγουδιστή συνδυασμό απαγορευμένων ιατρικών πράξεων σε κλινική στο Κολωνάκι.

Οι αρχές αναλύουν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις της γιατρού και του συζύγου της, ενώ παράλληλα εξετάζουν τα δεδομένα από το ιατρικό μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε.

Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός κατέθεσε στις αρχές σχετικά με τη γνωριμία του με τον τραγουδιστή και τον ρόλο του στη διευθέτηση των ραντεβού στην κλινική.

Οι ερευνητές διερευνούν τη συνεργασία μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της κατηγορούμενης γιατρού, καθώς και τις κινήσεις τους την ημέρα του θανάτου του καλλιτέχνη.

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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν κάθε πτυχή της υπόθεσης, προσπαθώντας να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ. Η απώλεια του γνωστού καλλιτέχνη έχει βυθίσει στο πένθος τη χώρα, ενώ την ίδια στιγμή οι αποκαλύψεις για τους γιατρούς που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας και την κλινική στο Κολωνάκι διαδέχονται η μία την άλλη.

Οι έρευνες εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τα λάθη που φέρεται να έγιναν από τη γιατρό που ανέλαβε τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, αλλά και τις αντιφάσεις που έχουν εντοπιστεί στις καταθέσεις τόσο της ίδιας όσο και του 58χρονου συζύγου της. Παράλληλα, οι αρχές αναλύουν τα δεδομένα από το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε, ενώ στο μικροσκόπιο έχει μπει και η συνεργασία της 56χρονης κατηγορούμενης με τον υπνοθεραπευτή που είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Όλα αυτά αποτελούν επιμέρους στοιχεία μιας έρευνας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να επιχειρούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και να φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες και ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός. Ο ίδιος συνεργαζόταν επί χρόνια με την 56χρονη γιατρό, η οποία πλέον κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρόκειται για τον άνθρωπο που είχε κλείσει ραντεβού με τον τραγουδιστή μετά την πλασμαφαίρεση και στον οποίο είχε σταλεί η φωτογραφία που έδειχνε τον ερμηνευτή χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο Νάσος Κομιανός κατέθεσε στην Ευελπίδων όλα όσα γνώριζε, υπογραμμίζοντας ότι δεν γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη από πριν. Η πρώτη τους συνάντηση έγινε μία ημέρα πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή, όταν συζήτησαν και συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί ραντεβού για ύπνωση, με στόχο ο καλλιτέχνης να αισθανθεί καλύτερα.

Ωστόσο, πριν από αυτό το ραντεβού, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να είχε προτείνει στον Γιώργο Μαζωνάκη να επισκεφθεί την κλινική της 56χρονης γιατρού, προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Την ίδια ημέρα, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί και σε υδροθεραπεία εντέρου. Μάλιστα, τη συγκεκριμένη διαδικασία στο ίδιο ιατρείο της 56χρονης γιατρού στο Κολωνάκι είχε πραγματοποιήσει η ίδια.

Η υδροθεραπεία εντέρου αποτελεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σοβαρή διαδικασία, ενώ ιατρικές έρευνες αναφέρουν ότι ο συνδυασμός της με πλασμαφαίρεση είναι απαγορευτικός. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αισθανόταν καλά και είχε εκφράσει στη γιατρό τον δισταγμό του να μεταβεί την επόμενη ημέρα στο Κολωνάκι για την πλασμαφαίρεση.

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Ο τραγουδιστής είχε εκφράσει, μάλιστα, την επιθυμία να πραγματοποιήσει την πλασμαφαίρεση στο εξωτερικό. Για τον λόγο αυτό, η 56χρονη γιατρός επικοινώνησε μέσω μηνύματος με τον Νάσο Κομιανό και τον ενημέρωσε για την πρόθεσή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο υπνοθεραπευτής της απάντησε: «Άσε θα τον συγυρίσω εγώ», εννοώντας ότι θα προσπαθούσε να πείσει τον Γιώργο Μαζωνάκη να επισκεφθεί την κλινική.

Ένα νέο στοιχείο, που σύμφωνα με το Live News δημιουργεί επιπλέον ερωτήματα, αφορά τις κινήσεις του Νάσου Κομιανού το πρωί της Τετάρτης, δηλαδή την ημέρα κατά την οποία το απόγευμα πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Όπως αναφέρθηκε, ο υπνοθεραπευτής βρισκόταν στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ και πραγματοποιούσε συνεδρία ύπνωσης σε άλλη πελάτισσα της 56χρονης γιατρού, μέσα στον δικό της χώρο, στο ίδιο της το ιατρείο.

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