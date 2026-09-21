Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε κλίμα συγκίνησης και παρουσία στενών συγγενών πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας η τελετή αποχαιρετισμού στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής ακούστηκαν τραγούδια της Ντόλι Πάρτον, της τραγουδίστριας που αγαπούσε ιδιαίτερα.

Advertisement

Advertisement

Όπως είχε κάνει γνωστό μία ημέρα νωρίτερα ο γιος της, Νίκος Παπανδρέου, μετά την αποτέφρωση στη Ριτσώνα, η τέφρα της Μαργαρίτας Παπανδρέου πρόκειται να σκορπιστεί «στην αγαπημένη της θάλασσα».

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 103 ετών.