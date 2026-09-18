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Τα συλλυπητήρια του στους συγγενείς της Μαργαρίτας Παπανδρέου που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 103 ετών την Παρασκευή (18.09.2026), εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε μήνυμά του στο Facebook,ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι στη μακρά διαδρομή της, η Μαργαρίτα Παπανδρέου επέλεξε να πορευτεί πάντα με διακριτικότητα και αξιοπρέπεια.

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«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Μιας γυναίκας δυναμικής, που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή ιδίως με τις δράσεις της για την ισότητα των φύλων και την προστασία της μητρότητας.



Ως σύζυγος και μητέρα Πρωθυπουργών, βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας.

Στη μακρά διαδρομή της, ωστόσο, επέλεξε να πορευτεί στον δικό της, διακριτό δρόμο. Πάντα με διακριτικότητα και πάντα με αξιοπρέπεια.



Στην οικογένεια και στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».