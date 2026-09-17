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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχωρεί την πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤnews, το απόγευμα στις 18.00 και είναι πολύ πιθανό να αναφερθεί και στα μέτρα που μελετά η κυβέρνηση για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης που έχει οδηγήσει σε μεγάλες αυξήσεις καυσίμων και ηεκτρικού ρεύματος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς στο μπρίφινγκ για τις παρεμβάσεις που εξετάζει η κυβέρνηση προκειμένου να στηρίξει την κοινωνία, ζήτησε λίγη υπομονή μέχρι την ώρα που θα ξεκινήσει η συνέντευξη του πρωθυπουργού. Οπότε το απόγευμα είναι πιθανό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προαναγγείλει κάποια στοχευμένα μέτρα.

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