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Ο πρωθυπουργός έθεσε το δίλημμα «ελπίδα ή περιπέτεια» για τις επόμενες εκλογές και κάλεσε τον κ.

Ανδρουλάκη να ανακαλέσει δηλώσεις που χαρακτήρισε εθνικά επικίνδυνες.

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στον φόβο για να τρομοκρατήσει την κοινωνία και επέκρινε τη στάση της Νέας Δημοκρατίας στη διαχείριση της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Παράλληλα, οι δύο πολιτικοί αρχηγοί αντάλλαξαν αιχμές για τον ρόλο και τις δηλώσεις του υπουργού Γιώργου Φλωρίδη, με τον κ.

Ανδρουλάκη να καταγγέλλει την κυβερνητική τακτική ως υποκριτική και προκλητική.

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Σε τόνο… προεκλογικό κινήθηκαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια σκληρή σύγκρουση που, επί της ουσίας, σηματοδοτεί την έναρξη μιας παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου. Ο πρωθυπουργός, κατά την συζήτηση της Συνταγματικής Αναθεώρησης, έθεσε το δίλημμα της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης λέγοντας πως «το δίλημμα “ελπίδα ή περιπέτεια” θα ισχύσει ακέραιο έως τις εκλογές» με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να τον κατηγορεί πως επενδύει στον φόβο.

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: «Επενδύετε στο φόβο»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε, «πατώντας»επάνω στις πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη, πως από το «Μητσοτάκης ή χάος» οδηγηθήκαμε στο «Μητσοτάκης ή Ερντογάν» για να καταλήξουμε σήμερα στο «ελπίδα ή περιπέτεια» και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό πως αντί να καλέσει τον Γιώργο Φλωρίδη να του εκφράσει ενόχληση, τον επιβράβευσε ανακηρύσσοντας τον υποψήφιο στις ερχόμενες εκλογές.

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«Επενδύετε στο φόβο, είναι θρασύτατα αυτά τα διλήμματα! Θέλετε να τρομοκρατήσετε την κοινωνία, ώστε να νιώσει φόβο» σχολίασε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Δηλαδή η δημοκρατική αλλαγή στην εξουσία, είναι ένα παιχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα; Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν πρέπει να έχουμε εκλογές; Ποια ελπίδα δίνετε;» πρόσθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στρέφοντας τα «πυρά» του στην «γαλάζια» κυβέρνηση τόνισε, αναφερόμενος στη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης πως «η ΝΔ παραμένει αμετανόητη και στον τρόπο που πολιτεύεται και στον τρόπο που διαχειρίζεται κορυφαία ζητήματα όπως η Συνταγματική Αναθεώρηση».

Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: «Να ανακαλέσετε»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να μην μπλέκει τα εξωτερικά ζητήματα με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και ,παράλληλα, του ζήτησε να ανακαλέσει όσα «εθνικά επικίνδυνα» και «ανεύθυνα» είπε για τα ελληνοτουρκικά. «Υπονοήσατε πως η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει κομματικά οφέλη, αυτή η θεώρηση είναι εθνικά επικίνδυνη. Είπατε πως το δίλημμα είναι “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”. Όχι. Το δίλημμα είναι “Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης”, “Μητσοτάκης ή Τσίπρας”, “Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου”, “Μητσοτάκης ή Βελόπουλος”. Μπορεί να σας ενοχλεί, να μην σας κάνει να αισθάνεστε βολικά» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Μας λέτε ότι η κυβέρνηση υιοθετεί ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, επενδύει στην Ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί; Για να αποκομίσουμε βραχυπροθεσμα προεκλογικά οφέλη; Αυτή είναι βαθιά ανευθυνότητα. Να ανακαλέσετε!». Ο πρωθυπουργός, καταληκτικά, στην απάντηση του προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίασε – αναφερόμενος στο πρόσωπο του Γιώργου Φλωρίδη που συγκεντρώνει τα σκληρά «πυρά» της αντιπολίτευσης- πως θα έπρεπε να στείλει στο ΠΑΣΟΚ μια ανθοδέσμη μετά την «τζάμπα διαφήμιση» που του έχει κάνει το τελευταίο διάστημα.

«Έχει όριο η φαιδρότητα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κλείνοντας το μπρα ντε φερ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολίασε πως ο πρωθυπουργός έχει «υποκριτικό ταλέντο» καθώς όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο πρωθυπουργός «ζήτησε να απολογηθεί το ΠΑΣΟΚ για όσα είπε ο Γιώργος Φλωρίδης». «Έχει όριο η φαιδρότητα» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης προσθέτοντας πως «κανονικά όσα είπατε συνιστούν άμεση πρόκληση για παραίτηση του υπουργού σας» και έκλεισε την απάντηση του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας πως «Θέλετε Βαρβάρους, οι Βάρβαροι δεν υπάρχουν πια, υπάρχει το ΠΑΣΟΚ».