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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του καλωσορίζοντας τον Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος επέστρεψε στα καθήκοντα του μετά την περιπέτεια της υγείας του.

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Περνώντας στο θέμα συζήτησης, σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης ήταν “η χώρα μας να έχει ένα σύγχρονο Σύνταγμα με αποτελεσματικότερο κράτος και εμπεδώνοντας τη διαφάνεια ως κρίκο εμπιστοσύνης ανάμεσα σε κράτος και πολίτες”. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση τονίζοντας ότι ήταν συνολικά αδιέξοδη η τακτική της εξηγώντας ότι πολιτικές δυνάμεις υποτάχθηκαν στο τυφλό “όχι” ή στο αμήχανο “ναι μεν αλλά” και έστρεψε τα πυρά του κυρίως κατά του ΠΑΣΟΚ.

“Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζει προτάσεις με τις οποίες συμφωνεί, μόνο και μόνο επειδή είναι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας”, σημείωσε ο Πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι “η λογική του όχι σε όλα στρέφεται κατά του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος”.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε προ των ευθυνών του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για μία σειρά από θέματα που σχετίζονται με τη Συνταγματική Αναθεώρηση, όπως τις αλλαγές στο θέμα της λειτουργίας των Πανεπιστημίων ή στην αλλαγή του άρθρου 86.

Αμέσως μετά όμως ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, εξηγώντας τις θετικές επιπτώσεις που θα φέρουν στη ζωή των πολιτών και άσκησε δριμεία κριτική στην αντιπολίτευση για τις ακοστολόγητες προτάσεις της.

Τονίζοντας ότι όποιοι προτείνουν τέτοια μετρα οδηγούν τη χώρα σε νέες περιπέτειες, υπογράμμισε ότι “ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος” και έθσε εκ νέου το βασικό δίλημμα των εκλογών. “Το δίλημμα “ελπίδα ή περιπέτεια” θα ισχύσει ακέραιο έως τις εκλογές”, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο παρακάτω link μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος: