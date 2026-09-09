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Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην καταληκτική σκηνή της πρώτης φάσης της Συνταγματικής Αναθεώρησης με την δεύτερη ψηφοφορία, όπως απαιτεί ο Καταστατικός Χάρτης, που θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια την ερχόμενη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

Αυτό που επιβεβαιώθηκε κατά την πρώτη ψηφοφορία, τον περασμένο Ιούλιο, είναι το γεγονός της μη συναίνεσης καθώς καμία από τις 33 προτάσεις της ΝΔ δεν έλαβε την ευρεία πλειοψηφία των 180 ψήφων προκειμένου να «περάσει» με 151 ψήφους στην επόμενη Βουλή, που θα προκύψει μετά από τις εκλογές. Έτσι και στην δεύτερη ψηφοφορία, αυτή της ερχόμενης εβδομάδας, δεν αναμένεται να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες συναινέσεις καθώς η αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή πως δεν υπερψηφίζει, ενώ το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» σε όσα άρθρα θεωρεί πως χρήζουν αναθεώρησης.

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