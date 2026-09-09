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Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία αναλαμβάνει η Βουλή καθώς προχωρά στην επισκευή δύο κτιρίων στο Καστελόριζο, προκειμένου να στεγάσουν γιατρούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο ακριτικό νησί, σύμφωνα με ενημέρωση του Νικήτα Κακλαμάνη.

Όπως έγινε γνωστό, κατόπιν συνεννόησης με το δήμαρχο, δύο από τα σπίτια τα οποία έχουν παραχωρηθεί από Καστελοριζιούς της διασποράς, θα επισκευαστούν με έξοδα του Κοινοβουλίου (κονδύλι ύψους 150.000 ευρώ) και θα διατεθούν για τις ανάγκες στέγασης ιατρών και εκπαιδευτικών.

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Σημειώνεται πως ο πρόεδρος της Βουλής θα επισκεφτεί την ερχόμενη Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου την Μεγίστη προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για τα 83 χρόνια από την ύψωση της ελληνικής σημαίας στο νησί.