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Η Νέα Δημοκρατία δηλώνει πως δεν θα υπερψηφίσει την υποψηφιότητα, προαναγγέλλοντας στάση αναμονής μέσω της δήλωσης «παρών» κατά τη διαδικασία.

Το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας στηρίζουν την υποψήφια, ενώ το κόμμα Νίκη αναμένεται επίσης να δηλώσει «παρών».

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε στην αίθουσα με ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων σχετικά με τον σεβασμό στους θεσμούς και τα δικαιώματα της μειοψηφίας.

Σε περίπτωση μη εκλογής, η θέση θα παραμείνει κενή, γεγονός που θα μειώσει τα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων και θα προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις.

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος καθώς σε λίγη ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής θα κριθεί, μετά από ονομαστική ψηφοφορία, η εκλογή ή όχι της Έλενας Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει την βουλευτή Επικρατείας του κόμματος προκάλεσε την αρνητική στάση της ΝΔ, η οποία έκανε σαφές πως δεν πρόκειται να υπερψηφίσει την υποψηφιότητα Ακρίτα.

Έτσι, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες το «γαλάζιο» στρατόπεδο «δείχνει» πως θα σηκώσει «παρών» με δεδομένο πως δεν προβλέπεται αρνητική ψήφος στη συγκεκριμένη ψηφοφορία.

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Από την πλευρά τους, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές θα στηρίξουν την υποψηφιότητα Ακρίτα για την θέση αντιπροέδρου της Βουλής, ωστόσο με τους συσχετισμούς που καταγράφονται στην κοινοβουλευτική «αρένα» ο μοναδικός τρόπος να λάβει «πράσινο φως» η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ΝΔ να απόσχει της ψηφοφορίας. Εκτός της ΝΔ, «παρών» αναμένεται να δηλώσει και η Νίκη.

Τα ντεσιμπέλ της αντιπαράθεσης ανέβηκαν με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης της Ολομέλειας. Ο οινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης μίλησε για «αξιοθρήνητη» ΝΔ καταλογίζοντας στο «γαλάζιο» στρατόπεδο «ανεξήγητη δυσανεξία» στους θεσμούς και το Σύνταγμα, ενώ σχολίασε πως είναι αδιανόητο να ζητείται «πιστοποιητικό Μητσοτακικών φρονημάτων» προκειμένου να προταθεί ένα πρόσωπο για την προεδρία. Έκανε μάλιστα λόγο για ηθική και δεοντολογική υποχρέωση των πλειοψηφιών να σέβονται οριζόντια τα δικαιώματα της μειοψηφίας, ζητώντας να επιτραπούν παρεμβάσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων πριν από τη σημερινή ψηφοφορία, προκειμένου να υπάρξει αναλυτική συζήτηση.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης, απαντώντας στον Χρήστο Γιαννούλη, εξήγησε πως κατά τον Κανονισμό, τα κόμματα δύνανται να προτείνουν πρόσωπα και η Ολομέλεια είναι εκείνη που αποφασίζει, ενώ υπενθύμισε πως κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, τρία κόμματα, οι Σπαρτιάτες, η ΝΙΚΗ και η Πλεύση Ελευθερίας, δεν εξέλεξαν αντιπροέδρους. Τόνισε, μάλιστα, πως η ΝΔ στήριξε την εκλογή της Όλγας Γεροβασίλη – τη θητεία της οποίας χαρακτήρισε ως «εξαιρετική» – όπως και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ. «Έχω δικαίωμα να κρίνω ως εκλεγμένος βουλευτής εαν ένα πρόσωπο έχει τα εχέγγυα να επιτελέσει τον ρόλο του αντιπροέδρου» είπε ο «γαλάζιος» κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην περίπτωση που δεν εκλεγεί τελικά η Έλενα Άκριτα η θέση της πέμπτης αντιπροέδρου θα παραμείνει κενή, ενώ παράλληλα θα μειωθεί και ο αριθμός των μελών της Διάσκεψης των Προέδρων, με την αντιπολίτευση να εξαπολύει ισχυρά «πυρά» προς το «γαλάζιο» στρατόπεδο πως στόχος της ΝΔ είναι να ενισχύσει την πλειοψηφία της στο συγκεκριμένο όργανο της Βουλής.

Σημειώνεται πως η θέση στο προεδρείο της Βουλής έμεινε κενή μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ.