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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Τετάρτης (2/9) για φωτιά στην Κάρυστο, κοντά στην περιοχή Λιβαδάκι, με τις αρχές να στέλνουν μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Πιο συγκεκριμένα, για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, ενώ συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες της Περιφέρειας και εθελοντές από την Κάρυστο.

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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην #Κάρυστο Ευβοίας.

Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 20ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026

Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα της Πυροσβεστικής, με την Πολιτική Προστασία να στέλνει μήνυμα 112 για ετοιμότητα λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι.

Μήνυμα του 112 για Θεατρούπολη

Με νέο μήνυμα του 112, οι αρχές ζήτησαν την απομάκρυνση των κατοίκων από την Θεατρούπολη προς την Κάρυστο, μέσω της Παραλιακής Οδού.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Θεατρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς #Κάρυστο



‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 2, 2026