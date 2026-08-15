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Ισχυροί άνεμοι πνέουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, προκαλώντας προβλήματα και στην Εύβοια, όπου σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων.

Σύμφωνα με το evima, οι ισχυρές ριπές ανέμου που πλήττουν την περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα να ξεριζωθούν δύο δέντρα στη δυτική παραλία της Καρύστου, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

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Το περιστατικό εντάσσεται στα προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι θυελλώδεις άνεμοι στην περιοχή, με τις αρμόδιες αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν νέων περιστατικών.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν σημεία όπου υπάρχουν δέντρα ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να παρασυρθούν ή να πέσουν εξαιτίας των ισχυρών ριπών του ανέμου.