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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε υπόγεια σύμπραξη του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντας τον Πάρι Κουκουλόπουλο τραμπούκο και ζητώντας του να αποχωρήσει από την έδρα.

Ο Πάρις Κουκουλόπουλος απέρριψε τις κατηγορίες περί φίμωσης, κάνοντας λόγο για προσπάθεια δημιουργίας επικοινωνιακού σόου από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής υποστήριξε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν κατανόησε το αντικείμενο της συζήτησης και υπενθύμισε ότι η ίδια δεν είχε στηρίξει άλλους υποψηφίους στο παρελθόν.

Ο Νότης Μηταράκης από τη Νέα Δημοκρατία χαρακτήρισε υποκριτική τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αναφέροντας παλαιότερες περιπτώσεις όπου δεν υπήρξε αλληλοϋποστήριξη στις ψηφοφορίες για το προεδρείο.

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Από τα έδρανα της αντιπολίτευσης τέθηκε το αίτημα τα κόμματα να πάρουν τον λόγο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας προκειμένου να τοποθετηθούν πριν την εκλογή αντιπροέδρου, ωστόσο, ο προεδρεύων της συνεδρίασης Πάρις Κουκουλόπουλος απέρριψε το σχετικό αίτημα. Το γεγονός αυτό έδρασε σαν καταλύτης για την ένταση που ακολούθησε εντός της Ολομέλειας.

«Τι κάνετε; Δεν ντρέπεστε λίγο;» φώναζε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπολύοντας «πυρά» προς την πλευρά του αντιπροέδρου της Βουλή και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πάρι Κουκουλόπουλου αλλά και στοχεύοντας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή, κάνοντας, μάλιστα, λόγο για «υπόγεια σύμπραξη» με τη ΝΔ.

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Ο Πάρις Κουκουλόπουλος μίλησε για απόπειρα δημιουργίας σόου από την πλευρά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας λέγοντας χαρακτηριστικά πως ουδείς φιμώθηκε στην συνεδρίαση. «Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου. Τέλος με τη χυδαιότητα» είπε ο Πάρις Κουκουλόπουλος με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να του απαντά πως «είστε τραμπούκος, μπράβο στο ΠΑΣΟΚ, κατεβείτε από την έδρα».

Στα «πυρά» που εκτόξευσε προς το ΠΑΣΟΚ η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Παναγιώτης Δουδωνής λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως «όσον αφορά δε σε όλα τα υπόλοιπα και στις αιτιάσεις της κ. Κωνσταντοπούλου, αντιλαμβάνομαι ότι δεν αντελήφθη περί ποίου αντικειμένου συζητούμε, και πάνω από όλα θυμάμαι ότι δεν ψήφισε κανέναν αντιπρόεδρο πλην του δικού της υποψηφίου».

Από την πλευρά της ΝΔ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «γαλάζιας» πλειοψηφίας Νότης Μηταράκης μίλησε για «υποκρισία» των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τονίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ το καλοκαίρι του 2023 δεν είχε στηρίξει την πρόταση της Πλεύσης Ελευθερίας για το προεδρείο, ενώ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν είχε πει «ναι» στην Όλγα Γεροβασίλη (η οποία ήταν η μοναδική γυναίκα αντιπρόεδρος), αλλά είχε υπερψηφίσει μόνο το δικό της υποψήφιο, καταθέτοντας μάλιστα στα πρακτικά το τότε ψηφοδέλτιό της.

Ο παρακάτω διάλογος είναι ενδεικτικός του «εκρηκτικού» κλίματος που επικράτησε στην Ολομέλεια λίγο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας για την εκλογή αντιπροέδρου της Βουλής:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε λίγο;

Πάρις Κουκουλόπουλος: Όταν εφαρμόζω αποφάσεις, δεν έχω κανένα λόγο να ντρέπομαι…

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Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, τι παριστάνετε εδώ μέσα; Έχετε ευθύνη για την κατάπτωση! Δια του αντιπροέδρου σας του κυρίου Κουκουλόπουλου επιχειρείτε να στερήσετε το λόγο από αρχηγό κόμματος. Γιατί κουνάτε τα χέρια σας κύριε Δουδωνή;

Παναγιώτης Δουδωνής: Δεν καταλαβαίνετε τι λέτε!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέω, όπως κατάλαβα και την υπόγεια συνεννόηση στη Διάσκεψη για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επιχειρείται σήμερα το προεδρείο να μείνει χωρίς γυναίκα.

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Παναγιώτης Δουδωνής: Όλοι μας κάναμε αυτή την παρέμβαση…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Επειδή είμαι γυναίκα αρχηγός μπορείτε να μου φέρεστε έτσι; Πού είναι οι βουλευτές σας που τους μαζεύετε σαν ρόγες από διάφορους γυρολόγους; Κάνετε ό,τι κάνει και ο Τσίπρας… Ο κύριος Κουκουλόπουλος παρέχει υπηρεσίες με το ύφος του πολλά βαρύ άντρα, νομίζει πως θα στερήσει το λόγο από αρχηγό…

Πάρις Κουκουλόπουλος: Έχετε βρει ένα κλισέ και το επαναλαμβάνετε…

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Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μπράβο στο ΠΑΣΟΚ, ωραία αξιωματική αντιπολίτευση. Ωραίες υπηρεσίες!

Παναγιώτης Δουδωνής: Δεχθήκαμε πρωτοφανή επίθεση. Συμφωνούν όλοι οι καθηγητές Συνταγματικού Δικαίου για την εκλογή αντιπροέδρου, επιχειρηματολογεί και ο κύριος Γεραπετρίτης… Καλώ όλους τους βουλευτές της ΝΔ να αναθεωρήσουν τη στάση τους, αυτή η στάση προσιδιάζει προς τον σουλτάνο της οθωμανικής αυτοκρατορίας, όχι προς πρωθυπουργό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν αντελήφθη τι συζητάμε. Επίσης θυμίζω πως δεν ψήφισε κανέναν αντιπρόεδρο πλην της δικής της πρότασης…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όλα αυτά είναι απόδειξη της υπόγειας σύμπραξης με τη ΝΔ, κάνει πλάτες ο αντιπρόεδρός σας. Σαν λαγός ήρθατε στη Διάσκεψη κύριε Δουδωνή… Καθίστε με τον Λαζαρίδη δίπλα δίπλα, αγκαλιαστείτε, δείξτε το πραγματικό πρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτά είναι deals. Από το ‘96 επί Σημίτη έχει να συμβεί αυτό, να μην υπάρχει γυναίκα στο προεδρείο. Βρείτε τα και με την Κανέλλη, συνεννοηθείτε λίγο όλοι μέσα στο σύστημα να στηρίξετε τον Μητσοτάκη. Κύριε Κουκουλόπουλε είστε άξιος αντιπρόεδρος της ΝΔ!

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Πάρις Κουκουλόπουλος: Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου!

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Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κατεβείτε κάτω! Κατεβείτε από την έδρα!

Πάρις Κουκουλόπουλος: Τέλος με τη χυδαιότητα! Δεν ανέχομαι να χυδαιολογείτε προς το πρόσωπό μου!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε τραμπούκος! Μπράβο στο ΠΑΣΟΚ!

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Νότης Μηταράκης: Ακούσαμε συνταγματικές ακροβασίες. Είναι μεγάλη η υποκρισία σας, το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε τον υποψήφιο της Πλεύσης Ελευθερίας και η Πλεύση Ελευθερίας δεν ψήφισε την Όλγα Γεροβασίλη, τη μοναδική γυναίκα υποψήφια. Είστε υποκριτές τα κόμματα της αντιπολίτευσης!