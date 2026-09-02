Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου "Νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές, βελτίωση πλαισίου κρατικής αρωγής και ιδιωτικής ασφάλισης επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών - Τροποποιήσεις ν. 4797/2021 και ν. 5116/2024" Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

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Δεν έλαβε το «πράσινο φως» από την Ολομέλεια η Έλενα Ακρίτα για την εκλογή της στο προεδρείο της Βουλής καθώς η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έλαβε τον απαραίτητο, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, αριθμό θετικών ψήφων.

Στην ονομαστική ψηφοφορία, 169 βουλευτές δήλωσαν «παρών», ενώ 119 βουλευτές υπερψήφισαν. Η ΝΔ όπως και η Νίκη τοποθετήθηκαν με «παρών», καθώς δεν προβλέπεται αρνητική ψήφος στη συγκεκριμένη ψηφοφορία, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές στήριξαν την Έλενα Ακρίτα για το προεδρείο της Βουλής. Συνολικώς στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές.

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Μετά από την μην εκλογή Ακρίτα η θέση του ΣΥΡΙΖΑ στο προεδρείο της Βουλής μένει κενή, ενώ αλλάζουν και οι συσχετισμοί στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Σημειώνεται πως η θέση στο προεδρείο της Βουλής έμεινε κενή μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ.