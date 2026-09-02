Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική, μετά την εκδήλωση φωτιάς στην Παιανία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Αρχοντικό Παιανίας στην Αττική, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται για το περιστατικό περίπου στις 15:00.

Advertisement

Advertisement

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Αρχοντικό Παιανίας.

Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 12 οχήματα και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και 12 πυροσβεστικών οχημάτων.

Παράλληλα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Παιανίας.

Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.