Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική, μετά την εκδήλωση φωτιάς στην Παιανία.
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Αρχοντικό Παιανίας στην Αττική, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται για το περιστατικό περίπου στις 15:00.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Αρχοντικό Παιανίας.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026
Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 12 οχήματα και 2 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και 12 πυροσβεστικών οχημάτων.
Παράλληλα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος.
Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Παιανίας.
Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.