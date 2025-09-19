Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας συνέλαβαν το πρωί της Δευτέρας (15/9) δύο νεαρούς, οι οποίοι κατηγορούνται για ληστεία σε βάρος ντελιβερά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι νεαροί κατηγορούμενοι, ηλικίας 19 και 15 ετών, προσέγγισαν στα τέλη Μαίου ντελιβερά καταστήματος, ο οποίος κινούνταν με δίκυκλο στην περιοχή της Παιανίας και μαζί με κάποια ακόμα άτομα, που έχουν ταυτοποιηθεί, τον απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο, του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και προσωπικά αντικείμενα και τράπηκαν σε φυγή.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ένας 54χρονος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ έπειτα από έρευνα που έγινε στα σπίτια των κατηγορούμενων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.