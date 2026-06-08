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Λίγο πριν τις 10:30 σήμερα (8/6) το πρωί ο 55χρονος Ελληνοαυστραλός Τζέιμς Δαλαμάγκας μεταφέρθηκε στα δικαστήρια Πατρών προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας της Interpol σχετικά με ανθρωποκτονία που φέρεται να διέπραξε πριν από 27 χρόνια στην Αυστραλία και για την οποία έκτοτε καταζητούνταν.

Μεταγωγή στα Δικαστήρια στη Πάτρα του 55χρονου Ελληνοαυστραλού Τζέιμς Δαλαμάγκα, καταζητούμενου φυγόδικου των αυστραλιανών Αρχών και της Interpol, κατηγορούμενου για τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 (ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Μεταγωγή στα Δικαστήρια στη Πάτρα του 55χρονου Ελληνοαυστραλού Τζέιμς Δαλαμάγκα, καταζητούμενου φυγόδικου των αυστραλιανών Αρχών και της Interpol, κατηγορούμενου για τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 (ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Μεταγωγή στα Δικαστήρια στη Πάτρα του 55χρονου Ελληνοαυστραλού Τζέιμς Δαλαμάγκα, καταζητούμενου φυγόδικου των αυστραλιανών Αρχών και της Interpol, κατηγορούμενου για τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 (ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, ο 55χρονος ομογενής ήταν τελείως αγνώριστος σε σχέση με τις φωτογραφίες του που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα το προηγούμενο διάστημα, έχοντας πλέον άσπρα μαλλιά και μούσια.

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Σύμφωνα με τις αρχές, μετά τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ, είχε διαφύγει στην Ελλάδα, όπου άλλαξε στοιχεία ταυτότητας και εγκαταστάθηκε μόνιμα σε χωριό της Αιγιάλειας, ζώντας με το ψευδώνυμο «Αντώνης Τζίμας». Εκεί είχε αποκτήσει κατοικία και είχε ενσωματωθεί στην τοπική κοινωνία ενώ επικαλούνταν ότι υπέφερε από σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από εκτεταμένη αστυνομική έρευνα, η οποία οδήγησε στον εντοπισμό του και στην ταυτοποίηση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Οι αρχές συνεχίζουν τις διαδικασίες για την έκδοσή του.

Πηγή: flamis.gr

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, όταν ο Δαλαμάγκας εντοπίστηκε από αστυνομικούς δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας αλλά το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων έδειξε ότι ήταν το πρόσωπο που αναζητούσαν για 27 χρόνια στην Αυστραλία.

Η δολοφονία στο Σίδνεϊ το 1999

Οι αυστραλιανές αρχές εκτιμούσαν από τον Φεβρουάριο του 2024 ότι ο Τζέιμς Δαλαμάγκας κρυβόταν στην Ελλάδα, έχοντας μάλιστα επικηρυχθεί με 200.000 δολάρια Αυστραλίας. Ο 55χρονος, με καταγωγή από τον Γοργόμυλο Πρέβεζας από την πλευρά του πατέρα του και την Τέμενη Αιγίου από τη μητέρα του, καταζητούνταν για τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ.

Το θύμα, ο Γιώργος Γιαννόπουλος

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κέντρο διασκέδασης στο Belmore, όταν ο Δαλαμάγκας φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στο θύμα, την ώρα που εκείνο προσπάθησε να παρέμβει για να σταματήσει άγρια συμπλοκή μεταξύ θαμώνων.

Πηγή: Ομοσπονδιακή Αστυνομία Αυστραλίας

Ο Γιαννόπουλος υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ η αυστραλιανή αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης την επόμενη ημέρα, χωρίς ωστόσο ο δράστης να εντοπιστεί, καθώς είχε ήδη διαφύγει.