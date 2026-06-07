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Kαταζητούμενος από την Ίντερπολ συνελήφθη στο Αίγιο, ο οποίος είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ο 55χρονος που είχε αλλάξει το όνομά του, κατέληξε στην κοινότητα Άλσος της Αιγιάλειας που ήταν η κατοικία του.

Ο 55χρονος Ελληνοαυστραλός, Τζέιμς Δαλαμάγκας, (η μητέρα του είχε καταγωγή από την Τέμενη) είχε διαφύγει στην Ελλάδα αμέσως μετά τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ, άλλαξε τα στοιχεία του και για χρόνια ζούσε σε χωριό της Αιγιάλειας, όπου είχε τη μόνιμη κατοικία του εμφανιζόμενος με το ψεύτικο όνομα «Αντώνης Τζίμας».

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Το θύμα του 55χρονου ήταν ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο οποίος προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες του κέντρου.

Ο Δαλαμάγκας φέρεται να του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, καταφέρνοντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι.

Η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα, όμως ο Δαλαμάγκας είχε ήδη καταφέρει να αλλάξει ήπειρο και να ζήσει για χρόνια στην Αιγιάλεια χωρίς να τον έχει ενοχλήσει κάποιος.

Καταζητείτο με ερυθρά αγγελία της Interpol και οι αστυνομικές αρχές δεν σταμάτησαν να ερευνούν την υπόθεση. Η αστυνομία της Αιγιάλειας κατάφερε να αξιοποιήσει πληροφορίες που είχαν περιέλθει σε γνώση της, να εξακριβώσει τα στοιχεία του 55χρονου και να τον συλλάβει.

Η επιχείρηση, φέρεται να ξεκίνησε την προηγούμενη Παρασκευή. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση του.