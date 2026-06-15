Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγιαλείας, με τις Αρχές να ενισχύουν το σενάριο ότι ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος επιχείρησε να αλλοιώσει τη σκηνή του εγκλήματος.

Ο άνδρας, που έχει ήδη προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν, εκδοχή που οι ερευνητές θεωρούν ασύμβατη με τα μέχρι στιγμής ευρήματα.

Advertisement

Advertisement

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων χρησιμοποίησαν ειδικές χημικές ουσίες και εντόπισαν ίχνη αίματος σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού. Τα ίχνη φέρεται να προέρχονται από μετακινήσεις του δράστη με αιματοβαμμένα παπούτσια ή ρούχα, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι έγινε προσπάθεια καθαρισμού τους πριν ειδοποιηθούν οι αστυνομικές αρχές.

Οι ερευνητές προχωρούν πλέον σε αναλύσεις DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα ίχνη αίματος ανήκουν στα δύο θύματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος της 54χρονης τόσο στο όπλο τύπου φλόμπερ με το οποίο σκοτώθηκε ο γιος της όσο και σε φορητό υπολογιστή. Το γεγονός αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς υποδηλώνει ότι τα αντικείμενα αυτά ενδέχεται να μετακινήθηκαν ή να τοποθετήθηκαν μετά τον τραυματισμό της γυναίκας.

Σημαντικό εύρημα αποτελεί και το κουζινομάχαιρο μήκους 20 εκατοστών που βρέθηκε κάτω από τη σορό της 54χρονης. Οι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν ότι δεν έφερε κανένα αποτύπωμα, ούτε καν της ίδιας της γυναίκας, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες ότι το αντικείμενο καθαρίστηκε σκόπιμα.

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι ο δράστης προσπάθησε να δημιουργήσει την εντύπωση πως τα δύο θύματα αλληλοσκοτώθηκαν, ενώ ο ίδιος υποστήριζε ότι κοιμόταν σε άλλο δωμάτιο και δεν αντιλήφθηκε τίποτα.

Οι ανακριτικές Αρχές επισημαίνουν επίσης ότι ο 65χρονος έχει δώσει αντιφατικές καταθέσεις σχετικά με τις ώρες και τις συνθήκες υπό τις οποίες βρήκε τις σορούς. Αν και αρχικά δήλωσε πως κοιμόταν χωριστά από τη σύντροφό του επειδή τον ενοχλούσε το ροχαλητό της, στη συνέχεια υποστήριξε ότι δεν άκουσε κανέναν θόρυβο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Μάλιστα, ανέφερε ακόμη και το ενδεχόμενο να του χορηγήθηκε κάποια ουσία που τον έκανε να κοιμηθεί βαθιά.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ο κατηγορούμενος παραμένει προφυλακισμένος, επιμένοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τη διπλή δολοφονία.