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Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε πριν λίγη ώρα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο συλληφθείς φέρεται να προετοίμαζε επίθεση με στόχο ισραηλινά συμφέροντα στην Ελλάδα.

Στον εισαγγελέα ο 37χρονος Παλαιστίνιος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος, πατέρας δύο παιδιών και καταγόμενος από τη Λωρίδα της Γάζας που αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, διέμενε τα τελευταία δύο χρόνια στον Άγιο Νικόλαο και εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Παράλληλα, είχε υποβάλει αίτημα ασύλου και, σύμφωνα με μαρτυρίες, διατηρούσε χαμηλό προφίλ, χωρίς να έχει κινήσει υποψίες στο περιβάλλον του.

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Κατά την πολύωρη εξέτασή του από τις Αρχές, φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ότι είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο στη Μαλαισία στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με τη χρήση χημικών ουσιών και λιπασμάτων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο ίδιο εκπαιδευτικό κέντρο είχαν βρεθεί και οι Παλαιστίνιοι που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο, με τους οποίους διατηρούσε στενές επαφές.

Δείτε φωτογραφίες από τη μεταγωγή του στην εισαγγελία:

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Οι έρευνες των Αρχών επεκτάθηκαν τόσο στο δωμάτιο όπου διέμενε στον Άγιο Νικόλαο όσο και σε διαμέρισμα στα Πατήσια, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, θερμαινόμενη πλάκα, ζυγαριά ακριβείας και γυάλινα εργαστηριακά σκεύη που εξετάζονται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Στο επίκεντρο οι επαφές και οι πιθανές διασυνδέσεις του 37χρονου

Οι έρευνες των ελληνικών Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με ιδιαίτερη έμφαση στα ψηφιακά δεδομένα που έχουν κατασχεθεί από τον 37χρονο Παλαιστίνιο. Ειδικοί εξετάζουν το κινητό τηλέφωνο και τις ηλεκτρονικές συσκευές του, αναζητώντας στοιχεία για το δίκτυο επαφών του, καθώς και πιθανές συνδέσεις με άτομα ή ομάδες στην Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το σπίτι στα Πατήσια που διέμενε στην Αθήνα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, που φέρεται ως μέλος της Χαμάς και κατηγορείται για τρομοκρατία, Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 (EUROKINISSI)

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς φέρεται να συμμετείχε σε ευρύτερο διεθνές δίκτυο και να είχε επιχειρήσει να προμηθευτεί χημικές ουσίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, χωρίς όμως να έχει αποκτήσει τελικά τα υλικά.

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Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν κάθε πιθανό σενάριο σχετικά με πιθανούς στόχους, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο σύνδεσης με το ισραηλινών συμφερόντων κρουαζιερόπλοιο Crown Iris. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν τέτοια σχέση, ενώ την υπόθεση παρακολουθούν στενά και οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας.

From Greece to Cyprus, authorities continue uncovering Hamas-linked terror activity on European soil:https://t.co/PWzMYf09U2 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 7, 2026

Ανάρτηση για την υπόθεση έκανε στο Χ και το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανάφεροντας χαρακτηριστικά: «Από την Ελλάδα μέχρι την Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τρομοκρατική δραστηριότητα που συνδέεται με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος».

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(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)