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Στη σύλληψη ενός 37χρονου από την Παλαιστίνη προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, καθώς προέκυψαν στοιχεία σε βάρος του για συμμετοχή στην οργάνωση Χαμάς, αλλά και ότι είχε ξεκινήσει προπαρασκευαστικές ενέργειες για τρομοκρατική επίθεση σε στόχο ισραηλινών συμφερόντων στη χώρα μας.

Στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών έλαβαν πληροφορία από τις μυστικές υπηρεσίες της Κύπρου, σύμφωνα με την οποία ο 37χρονος σχετίζεται με τους εκεί συλληφθέντες για εμπλοκή στη Χαμάς και τρομοκρατικές ενέργειες, και άμεσα τέθηκε υπό παρακολούθηση.

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Ο 37χρονος βρίσκεται νόμιμα στη χώρα μας, έμενε στην Αθήνα και είχε πάει στην Κρήτη, προκειμένου να εργαστεί την τουριστική περίοδο σε ξενοδοχείο του Αγίου Νικολάου. Τα στελέχη των Μυστικών Υπηρεσιών διαπίστωσαν ότι την τελευταία εβδομάδα αναζητούσε εκρηκτικά και αποφάσισαν να προχωρήσουν στη σύλληψη του με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Από τις ελληνικές αρχές κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς, με την οποία εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή βομβών και ταξίδεψε στη χώρα μας, προκειμένου να προετοιμάσει και να εκτελέσει τρομοκρατική επίθεση.

Αν και δεν υπάρχουν όλα τα στοιχεία, μέχρι στιγμής, αξιωματικοί της Αστυνομίας θεωρούν πιθανό στόχος του να ήταν κρουαζιερόπλοιο με τουρίστες από το Ισραήλ, το οποίο είναι προγραμματισμένο να καταπλεύσει στην Κρήτη την ερχόμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τις έρευνες οι αστυνομικοί εντόπισαν κινητά τηλέφωνα, φορητό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης, ζυγαριά και άλλα αντικείμενα, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού.

Ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του, αλλά δήλωσε ότι είχε υπαναχωρήσει και ότι τελικά δεν σκόπευε να πραγματοποιήσει το χτύπημα.