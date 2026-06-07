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Την κωδική ονομασία «Όντιν», το όνομα δηλαδή του ανώτατου θεού στη σκανδιναβική μυθολογία που αργότερα ταυτίστηκε με τον Άγιο Νικόλαο, έδωσαν τα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στην επιχείρηση για τη σύλληψη του 37χρονου από την Παλαιστίνη, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης.

Ο 37χρονος αν και είχε λάβει άσυλο στη χώρα μας -σύμφωνα με τις αρχές- είχε ξεκινήσει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού και τη βομβιστική επίθεση σε στόχο ισραηλινών συμφερόντων.

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Είχε εκπαιδευτεί, άλλωστε, σε στρατόπεδο τής Χαμάς στη Μαλαισία στην κατασκευή μηχανισμών με απλά υλικά και χημικούς διαλύτες, που μπορεί κάποιος να προμηθευτεί ελεύθερα από το διαδίκτυο, χωρίς να κινήσει υποψίες.

Τα κοινά με την Κύπρο

Η εκπαίδευσή του στη Μαλαισία είναι ένα από τα στοιχεία, τα οποία συνδέουν τον 37χρονο με τους συλληφθέντες της Κύπρου, καθώς με τουλάχιστον έναν είχαν συμπέσει στο στρατόπεδο τής Μαλαισίας. Το δεύτερο κοινό είναι ότι όλοι είχαν στρατολογηθεί από τη Χαμάς και έχουν κοινή καταγωγή, ενώ φαίνεται πως διατηρούσαν επαφές μέχρι και πριν από δύο εβδομάδες, οπότε και έγιναν οι συλλήψεις στην Κύπρο.

Το εργαστήριο

Στο διαμέρισμα, όπου έμενε τον τελευταίο χρόνο επί της οδού Αχαρνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν δοσομετρητές, ζυγαριά και άλλα υλικά, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το «εργαστήριό του» για την κατασκευή του μηχανισμού.

Εντόπισαν, όμως, και ψηφιακά μέσα στην κατοχή του, τα οποία θα διερευνηθούν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.

Ο στόχος

Βασικό ζητούμενο για τις ελληνικές αρχές ασφαλείας είναι και ο στόχος του συλληφθέντος. Θεωρούν δεδομένο οι αστυνομικοί ότι θα ήταν ισραηλινού ενδιαφέροντος, χωρίς όμως να μπορούν να πουν με βεβαιότητα εάν θα ήταν κάποιο ξενοδοχείο με επισκέπτες από το Ισραήλ, σημείο στην Αθήνα ή το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο καταπλέει την Τρίτη στην Κρήτη.

Ο 37χρονος αφού περάσει από τα γραφεία της Εισαγγελίας στην Κρήτη, αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία της κύριας ανάκρισης.