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Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα και συνελήφθη στην Κρήτη πριν από λίγες ημέρες.

Σε βάρος του Παλαιστίνιου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων καθώς και δύο πλημμελήματα.

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Ο Παλαιστίνιος απολογήθηκε με αυτεπαγγέλτως διορισμένο δικηγόρο από τη Νομική Βοήθεια.

Να σημειωθεί ότι 37χρονος δεν είχε δικηγόρο και του όρισε ο ανακριτής. «Η παρουσία του κατηγορούμενου, ο τρόπος σκέψης του και η προσωπικότητα του πόρρω απέχουν του εγκληματικού τρομοκρατικού ιδεοτύπου.

Πρόκειται για το εξιλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά» ανέφερε σε δήλωσή του ο συνήγορος του 37χρονου Σπύρος Πανταζής και συμπλήρωσε: «Τα αποδεικτικά δεδομένα όχι μόνο δεν συγκροτούν μια συνεκτική και αδιάρρηκτη αλυσίδα ενοχής όπως αρχικά ειπώθηκε, αλλά αντιθέτως αναδεικνύουν αντιφάσεις, ελλείψεις και ερμηνευτικά κενά που δεν μπορούν να παραγνωριστούν».