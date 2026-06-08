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Τη δίωξη του 37χρονου Παλαιστίνιου αποφάσισε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, μετά τη σύλληψή του στο πλαίσιο έρευνας της Αντιτρομοκρατικής.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι προετοίμαζε επίθεση εναντίον στόχου ισραηλινών συμφερόντων.

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Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών και αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Μετά την άσκηση της δίωξης, παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για την απολογία του.

Ο συλληφθείς κατάγεται από τη Γάζα, είναι πατέρας δύο παιδιών και τα τελευταία δύο χρόνια διέμενε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης όπου εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να αποδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ότι είχε λάβει εκπαίδευση στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Οι πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψη

Οι ελληνικές Αρχές αξιοποίησαν πληροφορίες για τις επαφές του 37χρονου και τον είχαν θέσει υπό στενή παρακολούθηση.

Η ΕΥΠ ενημέρωσε την Αντιτρομοκρατική ότι την Τρίτη αναμένεται να καταπλεύσει στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris», που θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανό στόχο, και ότι στην περιοχή μένει ένα μέλος της Χαμάς.

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Οι Αστυνομικοί τον συνέλαβαν ενώ ακολούθησαν έρευνες τόσο στο δωμάτιό του, στον Άγιο Νικόλαο, όσο και σε ένα διαμέρισμα που νοίκιαζε στα Πατήσια.

Εκεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εντόπισαν και κατέσχεσαν θερμαινόμενη πλάκα, ζυγαριά ακριβείας, καθώς και γυάλινους ογκομετρητές και δοσομετρητές για την επεξεργασία χημικών.

Τα ευρήματα εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ενώ εξετάζεται και το κινητό τηλέφωνο του Παλαιστίνιου.

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