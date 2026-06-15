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Μπορεί ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, τον οποίο συνέλαβαν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ήδη να έχει οδηγηθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα, αλλά οι έρευνες των αρχών δεν έχουν σταματήσει.

«Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, επιβεβαιώνονται οι αρχικές εκτιμήσεις μας για τις παραγγελίες των υλικών, τα ταξίδια του στη Μαλαισία και την εκπαίδευσή του στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών» ανέφερε στη HuffPost υψηλόβαθμος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ, ο οποίος έχει γνώση της εξέλιξης των ερευνών, αναφερόμενος στα ευρήματα από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, όπου μεταφέρθηκαν τα κινητά τηλέφωνα και ο φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής του κατηγορουμένου.

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Μέχρι αυτήν την ώρα, πάντως, δεν έχουν προκύψει κάποιο στοιχείο για συνεργό του 37χρονου εντός Ελλάδας, αλλά ευελπιστούν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής να προκύψει στη συνέχεια της έρευνας. Είναι κάτι, όμως, που οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ το θεωρούν δεδομένο, βλέποντας και πώς λειτουργούσε ο πυρήνας της Χαμάς στην Κύπρο, με τον οποίο είχε σχέση και επαφή ο άνδρας από την Παλαιστίνη.

Ένα δεύτερο στοιχείο, που θέλουν να μάθουν οι αστυνομικοί είναι σε πιο στάδιο ήταν οι υπόλοιπες παραγγελίες του 37χρονου, προκειμένου να συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα υλικά και να κατασκευάσει τον μηχανισμό και φυσικά ποιος θα ήταν ο στόχος του, εάν εκείνος θα τον αποφάσιζε ή θα τον επέλεγε ο χειριστής του.