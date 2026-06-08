Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στον πολυσύχναστο σταθμό Penn Station της Νέας Υόρκης, ενώ ο φερόμενος ως δράστης έχει τεθεί υπό κράτηση, σύμφωνα με τις αρχές.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον διεθνώς γνωστό σιδηροδρομικό σταθμό Penn Station, ένα από τα σημαντικότερα συγκοινωνιακά κέντρα της Νέας Υόρκης.
Η επίθεση προκάλεσε κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς συνέβη σε μια περίοδο αυξημένης επισκεψιμότητας στην πόλη, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων και εκδηλώσεων.
BREAKING: FIVE PEOPLE STABBED at NYC Penn Station in NJ Transit area. One person is in custody.— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) June 8, 2026
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Ένας σοβαρά τραυματίας
Σύμφωνα με πληροφορίες από το πυροσβεστικό σώμα της Νέας Υόρκης, το οποίο διαχειρίζεται και το μεγαλύτερο δίκτυο ασθενοφόρων της πόλης, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Άλλοι δύο άνθρωποι υπέστησαν ελαφρότερους τραυματισμούς, ενώ δύο ακόμη τραυματίστηκαν επιπόλαια. Και οι πέντε διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Ο δράστης συνελήφθη
Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί και βρίσκεται υπό κράτηση, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο ABC News, οι πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών αναφέρουν ότι ο ύποπτος είναι άστεγος, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες από τις αρχές.
(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)