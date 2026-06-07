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Πλήθος εικασιών προκαλούν στη Νέα Υόρκη τα βίντεο που εμφανιστεί τις τελευταίες εβδομάδες και δείχνουν ανθρώπους να μπαίνουν και να βγαίνουν κυρίως κατά την διάρκεια νυχτερινών ωρών από φρεάτια του εκτετακμμένου δικτύου αποχέτευσης της μεγαλούπολης.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να διαλευκανθεί το μυστήριο, όπως αναφέρει o Guardian.

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«Η αστυνομία της Νέας Υόρκης, για να βεβαιωθεί ότι δεν υπήρχε απειλή για το κοινό, έστειλε άρτια εκπαιδευμένους αξιωματικούς της Μονάδας Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης να εξετάσουν το σύστημα αποχέτευσης…και δεν βρέθηκε τιποτα» αναφέρει το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης στο NBC. «Και το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της πόλης, το οποίο διαχειρίζεται το σύστημα, διενήργησε επίσης ελέγχους αλλά δεν εντόπισεκαμία ζημιά στον εξοπλισμό του συστήματος αποχέτευσης».

Ένας ανώτερος αξιωματικός δήλωσε στο NBC ότι μια θεωρία που εξετάζουν οι ερευνητές είναι ότι οι άνδρες «ψάχνουν το σύστημα για τιμαλφή που καταλήγουν στα λύματα».

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για πρώτη φορά για την ασυνήθιστη δραστηριότητα την περασμένη Πέμπτη περίπου στις 11 μ.μ., σύμφωνα με το NBC New York.

Ένας μάρτυρας ανέφερε ότι είδε οκτώ άτομα να αφαιρούν ένα κάλυμμα φρεατίου κοντά στη λεωφόρο McDonald και την Colin Place στη γειτονιά Gravesend του Μπρούκλιν. Σύμφωνα με την αστυνομίατα άτομα εθεάθησαν να βγαίνουν από τους υπονόμους περίπου τρεις ώρες αργότερα.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε οκτώ άτομα να βγαίνουν από το σύστημα αποχέτευσης και να αλλάζουν ρούχα δίπλα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Περίπου δύο ώρες μετά την αρχική αναφορά στο Gravesend, η αστυνομία έλαβε μια άλλη κλήση για αρκετά άτομα που εισήλθαν στους υπονόμους κοντά στην οδό Heyward και τη λεωφόρο Bedford στο Williamsburg του Μπρούκλιν.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η ομάδα επανεμφανίστηκε περισσότερο από δυόμισι ώρες αργότερα, πριν μπει σε ένα αυτοκίνητο και εξαφνιστεί.

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Βίντεο που έλαβε το Williamsburg 365 δείχνει επτά άτομα να βγαίνουν από το φρεάτιιο με το τελευταίο άτομο να κλείνει το κάλυμμα πίσω τους.

Τα περιστατικά θυμίζουν ένα παρόμοιο επεισόδιο στις 5 Μαΐου, όταν κάτοικοι στην Αστόρια του Κουίνς ανέφεραν ότι είδαν αρκετούς ανθρώπους να ανοίγουν φρεάτιο στις 2 π.μ. κοντά στην 20ή Λεωφόρο και την 36η Οδό.

Μιλώντας στο NBC New York, ο μάρτυρας Άκι Γιακούποβιτς είπε: «Τρεις τυχαίοι τύποι περπατούν τριγύρω με μια παράξενη στολή, ανοίγουν τον υπόνομο, μπαίνουν μέσα σαν Νίντζα ​​Χελώνες».

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Τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας που έλαβε το NBC New York έδειξαν τους άνδρες να κρατούν φακούς και να φορούν φόρμες.

«Τους κοίταζα, με κοίταζαν, ξέρετε, μπορούσα να καταλάβω ότι δεν έκαναν τίποτα καλό. Μπήκαν εκεί μέσα, έκλεισαν το κάλυμμα, σαν, ξέρετε, ναν μην ήταν ποτέ εδώ», πρόσθεσε.

Παραμένει ασαφές εάν τα περιστατικά συνδέονται.

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