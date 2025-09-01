Στη φυλακή – με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή – οδηγείται, ύστερα από την απολογία του, ο 62χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Τρίτη (26/8) σε παράδρομο της Αττικής Οδού, στο ύψος της Παλαιοπαναγιάς Παιανίας.

Ο άνδρας που κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση, έχει καταγραφεί σε βίντεο να φτάνει στο σημείο με ποδήλατο, τύπου mountain bike, και να βάζει φωτιά με αναπτήρα. Εν συνεχεία, φαίνεται πως ο 62χρονος πετάει το σακίδιο του σε κάδο απορριμμάτων.

Ο άνδρας αρνήθηκε στην ανακρίτρια την κακουργηματική κατηγορία για εμπρησμό και υποστήριξε πως περνάει καθημερινά από το σημείο, την ώρα που πηγαίνει στο σπίτι του γιού του.

«Δεν έχω βάλει εγώ τις φωτιές», φέρεται να υποστήριξε.

Αναφορικά με την ρίψη του σακιδίου του στον κάδο, ο 62χρονος δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι είχε κόψει σύκα και σταφύλια και «φοβήθηκα μήπως με κατηγορήσουν για κλοπή».

Ο άνδρας θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.