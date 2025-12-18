Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το Σάββατο το πρωί ζήτησε κι έλαβε ο 30χρονος, που κατηγορείται για συνέργεια στο διπλό φονικό της Φοινικούντας και τα ξημερώματα παραδόθηκε αυτοβούλως στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθερία», ο 30χρονος συνέταιρος του επιχειρηματία που φέρεται ως ηθικός αυτουργός βρέθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας στη 1:15 τα ξημερώματα θέτοντας τον εαυτό του στη διάθεση των Αρχών μετά το ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Καλαμάτας. Παράλληλα τις τελευταίες ημέρες είχαν κινηθεί διαδικασίες έκδοσης διεθνούς εντάλματος σύλληψης, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι βρισκόταν εδώ και εβδομάδες στη Γερμανία, αλλά το διεθνές ένταλμα φέρεται να μην είχε ακόμη εκδοθεί.

Ο 30χρονος οδηγήθηκε με περιπολικό της ΟΠΚΕ Μεσσηνίας στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας γύρω στις 10 το πρωί, όπου εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης του απαγγέλθηκαν κατηγορίες και έλαβε την προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία για την απολογία του.

Εξάλλου νωρίς σήμερα το πρωί ξεκίνησε και η μεταγωγή των δύο κατηγορούμενων για ηθική αυτουργία από τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας προς τις φυλακές. Ειδικότερα ο 31χρονος ανιψιός του δολοφονηθέντος ιδιοκτήτη του κάμπινγκ μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού και ο 32χρονος επιχειρηματίας στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα.

Οι κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες συνελήφθησαν, κατόπιν ενταλμάτων της ανακρίτριας, ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα καθώς και φίλος του, επιχειρηματίας από την Αθήνα.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό που σημειώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου και έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.

Οι Αρχές αναζητούσαν τον 30χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι συνέταιρος του επιχειρηματία που έχει προφυλακιστεί και, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, εμπλέκεται στην υπόθεση.

Το έγκλημα διαπράχθηκε μέσα στον χώρο του κάμπινγκ, την ώρα που σε αυτό διέμεναν δεκάδες τουρίστες. Για την υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι δύο 22χρονοι, κατηγορούμενοι ο ένας ως φυσικός αυτουργός των ανθρωποκτονιών και ο άλλος ως συνεργός του.

Οι έρευνες των Αρχών από την πρώτη στιγμή κινήθηκαν σε πολλά επίπεδα, με καθοριστικό ρόλο να διαδραματίζουν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, τα ψηφιακά δεδομένα από κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά και οι καταθέσεις δεκάδων μαρτύρων.