Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο 30χρονος που αναζητούνταν για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα καθώς παραδόθηκε μόνος του το πρωί της Πέμπτης (18/12).

Σε βάρος του είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς οι αρχές εκτιμούν πως είναι συνεργός των 2 φερόμενων ηθικών αυτουργών της δολοφονίας στη Φοινικούντα: του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία που έχουν ήδη συλληφθεί.

Ο 30χρονος την ημέρα που εκδόθηκαν τα εντάλματα έλειπε στη Γερμανία.

Ο 30χρονος, γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, είναι φίλος του 32χρονου επιχειρηματία και κατηγορείται για συνέργεια στον φόνο.

Φέρεται να συνομιλούσε σε κινητά τηλέφωνα με τους δύο 22χρονους που έφτασαν το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στη Φοινικούντα με σκοπό να βγάλουν από τη ζωή τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αλλά και τον επιστάτη.

Αυτή είναι η 5η σύλληψη που γίνεται για το φονικό καθώς πέρα από τον 30χρονο, τον ανιψιό και τον επιχειρηματία έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί και οι δύο 22χρονοι φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί.

Αθώος δηλώνει ο ανιψιός

Κατά την απολογία του, ο ανιψιός επανέλαβε όσα είχε υποστηρίξει και στις προηγούμενες καταθέσεις του ως μάρτυρας, αρνούμενος κάθε εμπλοκή. Δήλωσε αθώος, υποστήριξε ότι επιθυμεί τη διαλεύκανση της υπόθεσης και ότι από την πρώτη στιγμή συνεργάζεται με τις αρχές, κάνοντας λόγο για συμπτώσεις σε όσα του αποδίδονται.

Από την πλευρά του ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, στενός φίλος του ανιψιού και συνδιαχειριστής του κάμπινγκ επέμεινε στην αθωότητά του, τονίζοντας ότι αδίκως βρίσκεται με την ιδιότητα του κατηγορουμένου, επαναλαμβάνοντας όσα έχει υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή.