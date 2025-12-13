EUROKINISSI - Στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών οδηγήθηκαν ο 31χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και ο 32χρονος επιχειρηματίας, οι οποίοι συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης(10/12) ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα στις αρχές Οκτωβρίου, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025. Αμέσως μετά η μεταγωγή της αστυνομίας αναχώρησε για την Καλαμάτα, προκειμένου να παρουσιαστούν οι δύο κατηγορούμενοι, ενώπιον ανακρίτριας και να απολογηθούν.

Για ένα «διαβολικό σχέδιο» από τον Αύγουστο του 2024 κάνει λόγο η ανιψιά του ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε μαζί με τον επιστάτη του στη Φοινικούντα, υπόθεση για την οποία υπήρξαν νέες συλλήψεις την περασμένη εβδομάδα.

Η ανιψιά του 68χρονου ανέφερε σε δηλώσεις της πως ο ξάδελφός της είχε έπαρση μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα και η συμπεριφορά του ήταν περίεργη, γεγονός που της προκάλεσε εντύπωση σχετικά με την εμπλοκή του στην υπόθεση.

«Είχε έπαρση μετά το φονικό. Ένιωθε σαν να είχε κατακτήσει τον κόσμο όλο. Μου λέει “εγώ είμαι εδώ τώρα, θέλω να φύγετε”», ανέφερε, προσθέτοντας πως «ήταν φοβερά ταραγμένος, έτρεμε. Μου λέει τρέμοντας, “πώς με βλέπεις, είμαι ταραγμένος;”. Κατάλαβα ότι είναι μπλεγμένος σίγουρα».

«Πρόκειται για ένα διαβολικά καλοστημένο σχέδιο, όχι τους δύο τελευταίους μήνες αλλά απ’ όταν είχε υπογραφεί το χαρτί για την καύση, τον Αύγουστο του 2024», είπε χαρακτηριστικά.

Ανιψιός και επιχειρηματίας αρνούνται τις κατηγορίες

Τόσο ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ, όσο και ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, εξακολουθούν να αρνούνται τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν έχουν καμία εμπλοκή στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα.

Παρόλα αυτά, οι έρευνες των αρχών ήταν στραμμένες πάνω τους από την πρώτη στιγμή, ενώ τα ευρήματα που έχουν συγκεντρωθεί, οδήγησαν στην πρόσφατη σύλληψή τους. Πάντως, το πρωί της Δευτέρας (15/12) αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον οι απολογίες τους, μετά την προθεσμία που ζήτησαν και πήραν.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τα ίχνη ενός τρίτου προσώπου, 30 ετών, ο οποίος φαίνεται πως είχε τον ρόλο του συνεργού, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ωστόσο υπάρχουν αναφορές πως βρίσκεται σε χώρα του εξωτερικού.