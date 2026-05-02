Ένα αποτρόπαιο έγκλημα συγκλονίζει την Κολομβία, όπου ο Ναχούμε Ισραήλ Έμπερ, 51 ετών από τη Νέα Υόρκη, βρέθηκε νεκρός μέσα σε ντουλάπα στη Μπογκοτά, λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή του.

Ο άνδρας, μέλος της Χασιδικής κοινότητας Μπελζ στο Μπρούκλιν, είχε ταξιδέψει στη χώρα με σκοπό να συναντήσει πιθανή σύζυγο και να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Ωστόσο, η επίσκεψή του εξελίχθηκε σε τραγωδία.

Advertisement

Advertisement

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η τελευταία φορά που καταγράφηκε ζωντανός ήταν το βράδυ της 21ης Απριλίου, όταν κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να αποχωρεί από το Airbnb όπου διέμενε. Από εκείνο το σημείο και μετά χάθηκαν τα ίχνη του.

Λίγες ημέρες αργότερα, πολίτες ειδοποίησαν τις αρχές για μια εγκαταλελειμμένη ντουλάπα με αίματα στον δρόμο. Στο εσωτερικό της εντοπίστηκε η σορός του, η οποία ταυτοποιήθηκε μέσω εξετάσεων.

Αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για διαμελισμό, ωστόσο νεότερα στοιχεία από την εισαγγελία της Κολομβίας δείχνουν ότι το σώμα δεν ήταν τεμαχισμένο αλλά έφερε πολλαπλά τραύματα από βία.

#BOGOTÁ | Medicina Legal confirmó la muerte violenta del rabino, Nuchem Aber. Gracias a los registros odontológicos aportados por sus familiares en Estados Unidos se logró identificar el cuerpo.

La última vez que vieron al hombre de 52 años fue en la noche del 21 de abril… pic.twitter.com/MHTlCTI8zQ — Caracol Radio (@CaracolRadio) April 28, 2026

Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος, ενώ δεν αποκλείονται διαφορετικά σενάρια για το τι προηγήθηκε.

Η βασική εκδοχή που εξετάζεται είναι ότι ο Έμπερ έπεσε θύμα εγκληματικής ομάδας, πιθανόν στο πλαίσιο ληστείας.

Advertisement

Παράλληλα, ερευνάται και το ενδεχόμενο να παρασύρθηκε σε συνάντηση μέσω διαδικτύου ή εφαρμογής, κάτι που χρησιμοποιούν ορισμένες συμμορίες για να στοχοποιούν ξένους επισκέπτες.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το προφίλ του θύματος

Ο 51χρονος περιγράφεται από φίλους και συγγενείς ως ένας άνθρωπος καλοσυνάτος και αισιόδοξος, που σχεδίαζε να ξαναφτιάξει τη ζωή του.

Advertisement

«Ήταν πάντα ευγενικός, πάντα με χαμόγελο», ανέφερε φίλος του, τονίζοντας ότι «θα έκανε τα πάντα για να δει το καλό σε κάθε κατάσταση».

Η οικογένειά του έχει ξεκινήσει διαδικασίες για τη μεταφορά της σορού στο Ισραήλ, όπου αναμένεται να ταφεί σύμφωνα με τις θρησκευτικές παραδόσεις του. Παράλληλα, ασκούνται πιέσεις προς τις αρχές της Κολομβίας ώστε να αποφευχθεί η νεκροψία, λόγω θρησκευτικών περιορισμών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο στην εβραϊκή κοινότητα του Μπρούκλιν όσο και διεθνώς, αναδεικνύοντας παράλληλα τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τουρίστες σε περιοχές με αυξημένη εγκληματικότητα.

Advertisement

Οι συγγενείς και οι φίλοι του θύματος ζητούν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την τιμωρία των δραστών, ελπίζοντας ότι οι αρχές θα ρίξουν φως σε ένα έγκλημα που έχει προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό.

🇨🇴 A New York rabbi was found dismembered and stuffed inside a closet after being murdered by a Colombian gang



The body of 51-year-old Rabbi Nuchem Yisrael Eber, a Brooklyn resident and member of the Belz Hasidic community in Borough Park, was discovered inside a blood-stained… pic.twitter.com/TbEKfop9Kp — Visegrád 24 (@visegrad24) April 30, 2026

Με πληροφορίες από independent.com ,israelnationalnews.com

Advertisement

Advertisement