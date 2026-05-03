Μια 26χρονη δικηγόρος δολοφονήθηκε από έναν έμπορο επειδή του έκανε μήνυση για 95.000 ευρώ που χρωστούσε στην αδελφή της.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο Χακί Τσετίν σκότωσε την Χατισέ Κοτσαεφέ όταν εκείνη εκπροσωπόντας την αδερφή της, είχε ξεκινήσει νομικές διαδικασίες σε βάρος του για το χρέος.

Ο Τσετίν όπως προκύπτει από τις καταθέσεις, είχε απειλήσει και τις δύο αδερφές τηλεφωνικά απαιτώντας να αποσύρουν τις νομικές διαδικασίες σε βάρος του, με την Κοτσαεφέ να απαντά αρνητικά και να διαμηνύει ότι θα συνέχιζε κανονικά.

Έτσι το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας ο Τσετίν έστησε ενέδρα στις δύο αδελφές την ώρα που βρίσκονταν μαζί με τον πατέρα και τον αδελφό τους έξω από αποθήκη που διατηρούσαν.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, φαίνεται ο Τσετίν να πυροβολεί μέσα από το αυτοκίνητό του χτυπώντας τη δικηγόρο στο στήθος και την αδελφή της στο γόνατο με την 26χρονη να χάνει λίγο αργότερα τη ζωή παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή.

Bursa'da Avukat Hatice KOCAEFE, ablasının 5 milyonluk alacak davasını geri çekmediği için borçlu tarafından ablası ve babasının önünde vurularak öldürüldü.



— Av. Yunus ARİ 🇹🇷 🇵🇸 (@Yunnus571453) April 29, 2026

Ακολούθησε έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον Τσετίν και άλλα έξι άτομα.

Όπως αναφέρει η Hurriyet, ο Τσετίν είπε στους αστυνομικούς ότι «δεν έστησα ενέδρα, τους είδα κατά τύχη. Πυροβόλησα με στόχο τα πόδια τους χωρίς να βγω από το αυτοκίνητο. Δεν είχα πρόθεση να τη σκοτώσω τη δικηγόρο, την πέτυχα κατά λάθος».

Ωστόσο τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει το αυτοκίνητο του δράστη να κάνει βόλτες στην περιοχή που έπεσαν οι πυροβολισμοί για αρκετή ώρα πριν το έγκλημα.