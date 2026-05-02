Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην ελληνική ομογένεια του Σικάγο η δολοφονία του 38χρονου αστυνομικού Τζον Μπαρθόλομιου, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου ο αστυνομικός συνόδευε τον 26χρονο Αλφόνσο Τάλεϊ, ο οποίος είχε συλληφθεί για επίθεση σε εργαζόμενο καταστήματος.

Advertisement

Advertisement

Police Officer John G. Bartholomew #12963

End of Watch: April 25, 2026



Officer Bartholomew dedicated his life to protecting his fellow Chicagoans. Above all, he was a beloved father, husband, son and brother. We promise to ensure his sacrifice will never be forgotten. pic.twitter.com/5OuspmnDZx — Chicago Police (@Chicago_Police) April 28, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης, που είχε βαρύ ποινικό παρελθόν μεταξύ άλλων για επιθέσεις σε αστυνομικούς, ένοπλες ληστείες και κλοπές οχημάτων ισχυρίστηκε ότι είχε καταπιεί ναρκωτικά και αντιμετώπιζε πρόβλημα αναπνοής, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατάφερε να αποκτήσει όπλο και άνοιξε πυρ εναντίον των αστυνομικών, τραυματίζοντας θανάσιμα τον Μπαρθόλομιου και σοβαρά έναν 57χρονο συνάδελφό του, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μετά την επίθεση, ο 26χρονος τράπηκε σε φυγή, εγκαταλείποντας τον χώρο γυμνός και με τα ιατρικά ηλεκτρόδια ακόμη επάνω του, ωστόσο συνελήφθη σε μικρή απόσταση από το νοσοκομείο.

Ο 38χρονος αστυνομικός, που υπηρετούσε επί δέκα χρόνια στο σώμα, αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Ρενέ και τα τρία τους παιδιά. Όπως αναφέρεται σε μήνυμα της οικογένειας, «θα μείνει στη μνήμη ως ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης, του οποίου η ζωή καθορίστηκε από την αγάπη, την αφοσίωση και την προσφορά».

Την ίδια ώρα, κύμα συμπαράστασης εκδηλώνεται στην πόλη, με κατοίκους και φορείς να στέκονται στο πλευρό της οικογένειας. Στη γειτονιά Albany Park, όπου υπηρετούσε στο 17ο Αστυνομικό Τμήμα, πολίτες αφήνουν λουλούδια και μηνύματα σε αυτοσχέδιο μνημείο έξω από το κτίριο.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Μνήμης της Αστυνομίας του Σικάγου, ο Μπαρθόλομιου ήταν «ένας ευδιάθετος, καλοσυνάτος και ενθουσιώδης άνθρωπος, που προσφερόταν πρόθυμα για αποστολές».

Η σορός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Πέμπτη 7 Μαΐου στον Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Σικάγο, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, Παρασκευή, στις 10:00 τοπική ώρα. Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.