Σημαντικές ανατροπές καταγράφονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της ΦοινικούνταςΦοινικούντα, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 61χρονο επιστάτη.

Μετά από δίμηνες εντατικές έρευνες, αναλύσεις βιντεοληπτικού υλικού και άρσεις τηλεφωνικών συνδέσεων, η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας εξέδωσε τρία νέα εντάλματα σύλληψης, τα οποία αλλάζουν εκ βάθρων το σκηνικό της υπόθεσης.

Στον εισαγγελέα ανιψιός και επιχειρηματίας



Τα δύο πρώτα εντάλματα, που αφορούν τον 33χρονο ανιψιό του θύματος και βασικό αυτόπτη μάρτυρα, καθώς και έναν 32χρονο επιχειρηματία, στενό φίλο του, εκτελέστηκαν χθες το πρωί στη Βούλα, υπό απόλυτη μυστικότητα.

Οι δύο άνδρες φέρονται να κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας και σήμερα οδηγούνται ενώπιον της εισαγγελέως της Καλαμάτας για την απαγγελία των κατηγοριών, πριν ζητήσουν, όπως αναμένεται, προθεσμία για να απολογηθούν. Ο ανιψιός διώκεται ως ηθικός αυτουργός και για μία απόπειρα δολοφονίας που είχε προηγηθεί σε βάρος του θείου του.

Το τρίτο ένταλμα αφορά συνεργάτη του 32χρονου επιχειρηματία, ο οποίος -σύμφωνα με πληροφορίες- βρίσκεται στο εξωτερικό.

Η μετατροπή του 33χρονου ανιψιού από μάρτυρα σε κατηγορούμενο, καθώς και η επανεξέταση του ρόλου των δύο 22χρονων που παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι, δημιουργούν ένα νέο, πιο σύνθετο πλαίσιο γύρω από τα κίνητρα και τη δράση όσων εμπλέκονται.

Ακόμη και η ταυτότητα του «φυσικού» αυτουργού θεωρείται πλέον ανοιχτή, ενώ δεν έχουν εντοπιστεί ούτε το όπλο ούτε το λευκό σκούτερ που χρησιμοποιήθηκε στη Μεσσηνία.

Καταγγελίες για απειλές σε δικηγόρο και εντολέα



Την ίδια ώρα, νέα διάσταση δίνουν οι καταγγελίες της δικηγόρου της ανιψιάς του θύματος, Κατερίνας Φραγκάκη, η οποία αποκάλυψε ότι τόσο η ίδια όσο και η εντολέας της έχουν δεχθεί απειλές από άτομα «υπεράνω υποψίας».

«Δεν φοβόμαστε, έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Μας απειλούν να μη βγαίνουμε στη δημοσιότητα και να μένουμε βουβές σε αυτό που γίνεται — δεν ξέρω γιατί γίνεται όλο αυτό. Εμείς δεν φοβόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.