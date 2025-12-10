Χειροπέδες σε ακόμα δύο άτομα για την υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στη Φοινικούντα πέρασαν οι αστυνομικοί, ύστερα από εντάλματα σύλληψης, τα οποία εξέδωσε η Ανακρίτρια Καλαμάτας, που χειρίζεται την υπόθεση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές συνέλαβαν στην Αθήνα τον ανιψιό του 69χρονου θύματος και συνιδιοκτήτη του κάμπινγκ και έναν επιχειρηματία, φίλο του, με τον οποίο είχαν επικοινωνία τις επίμαχες ώρες.

Ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη είχε εμφανιστεί στις αρχές ως ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού και μάλιστα είχε υποστηρίξει στην κατάθεσή του ότι ο δράστης τον είχε πυροβολήσει και τον είχε καταδιώξει.

Ο επιχειρηματίας εκτός από φίλος του συγκατηγορούμενού του ήταν και εργοδότης ενός από τους νεαρούς, που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν αρχικά δύο άτομα, ο ένας φέρεται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον υπάλληλό του και ο δεύτερος ότι τον βοήθησε και ήταν μαζί του στο δίκυκλο, που χρησιμοποίησαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί αναζητούν ακόμα ένα άτομο, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία ότι είχε εμπλοκή στη διπλή ανθρωποκτονία.