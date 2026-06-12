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Προθεσμία για το πρωί του Σαββάτου έλαβαν τα μέλη της σπείρας διακίνησης ναρκωτικών, που φέρονται να πωλούσαν κάνναβη και κοκαΐνη σε ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής, μέσα σε σχολικά συγκροτήματα, σε πλατείες ακόμα και σε παιδικές χαρές.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας εδώ και μήνες είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να εξακριβώσουν το ρόλο του κάθε ενός από αυτούς και μεταξύ άλλων άκουσαν δύο κατηγορούμενους να λένε σε τηλεφωνική κλήση τους:

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19ΧΡΟΝΟΣ: Θα σου δώσω ένα σαραντάευρω και να μου δώσεις το τάληρο και να σου χρωστάω 100. Θα στα δώσω, ακούς; Μέχρι αύριο μεθαύριο θα στα δώσω. Θα στα δώσω γιατί περιμένω άλλα 90 ευρώ τώρα

15ΧΡΟΝΟΣ: Εντάξει ρε

19ΧΡΟΝΟΣ: Να σας το δώσω να πάτε να πάρετε μια πενηντάρα γιατί του αλλουνού έχει ψιλοτελειώσει, έχουνε μείνει 2-3 ‘τζι’. Του πήρα το σου-κου 9 ‘τζι’ μαλάκα

15ΧΡΟΝΟΣ: Γ……ε τα

19ΧΡΟΝΟΣ: Κάτσαν και κάτι πάσες, ντάξει. Ρε μπρο αυτό, άκου, θα σου δώσω τα λεφτά. Πόσα λεφτά έχεις τώρα εσύ;

15ΧΡΟΝΟΣ: 60

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19ΧΡΟΝΟΣ: 60 έχεις; Και είναι άλλα 135, 195

15ΧΡΟΝΟΣ: Έχω κέρδος 45 ευρώ

19ΧΡΟΝΟΣ: Εντάξει κομπλέ είναι, να σου πω, να σου δώσω άμα είναι ακούς

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«ΒΕΡΓΟΣ»: Μμμ

15ΧΡΟΝΟΣ: Τώρα ο Λ τελειώνει σκέψου. Άμα του δώσω και τα λεφτά του Λ, θα έχει ο Λ 200 κάτι, 200 σκέψου

15ΧΡΟΝΟΣ: Ναι

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19ΧΡΟΝΟΣ: Να σου δώσω άμα είναι σήμερα, αύριο άμα είναι άλλα 90 ευρώ, αύριο άμα είναι, να στα έχω δώσει, να πας να πάρεις την πενηντάρα να μπορείτε να κάνετε και δουλειά μ@@@@α γιατί εγώ σκέψου τώρα μέχρι τη Παρασκευή θα σου δώσω όλα τα λεφτά

15ΧΡΟΝΟΣ: Ρε μπρο εγώ όμως έχω σκεφτεί κάτι άλλο

19ΧΡΟΝΟΣ: Έλα σπίτι να σου δώσω

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15ΧΡΟΝΟΣ: Με ακούς;

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19ΧΡΟΝΟΣ: Έλα αδερφέ

15ΧΡΟΝΟΣ: Γιατί δεν παίρνουμε μια κατοστάρα τώρα που έχει φύγει ο Λ;

19ΧΡΟΝΟΣ: Και οι 3;

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15ΧΡΟΝΟΣ: Ναι

19ΧΡΟΝΟΣ: Ήμουν με τη γκόμενα ρε, την πήγα εδώ στη στάση, αδερφέ ρε μπρο δεν έχω καθόλου μετρητό εγώ τώρα, καθόλου γ…….ε τα και να κάνουμε και αυτό με τα ‘vape’ μπρο, να πάμε να πάρουμε τα 100 ‘vape’

15ΧΡΟΝΟΣ: Ναι

19ΧΡΟΝΟΣ: Άκου μπρο, εγώ τώρα έχω μπει στο ‘low king mode’. Σου λέω θέλω 2 εβδομάδες μάξ και έρχομαι στο prime. Και θέλω μετά να στήσω 10 δουλειές μέχρι τον Ιούνιο να κόβω 10 χιλιάρικα το μήνα, να ξέρεις, θα του γ……ω τη μάνα, μετά ορκίζομαι θα σας δίνω λεφτά και θα παίρνετε τις πενηντάρες. Δώρο θα στις παίρνω θα δείς, θα δεις μπρο. Θα δεις θα κάνω comeback το boss

15ΧΡΟΝΟΣ: Μακάρι

19ΧΡΟΝΟΣ: Θα δεις, μισο

15ΧΡΟΝΟΣ: Κομπλέ μπρο μου