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Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, εξαγοράσιμη, καταδικάστηκε 46χρονος ιερέας στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του ότι την απείλησε επανειλημμένα μπροστά σε ένα από τα τρία ανήλικα παιδιά τους.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής κατ’ εξακολούθηση ενώπιον ανηλίκου. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ αποφάσισε την αναστολή εκτέλεσης της ποινής έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

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Παράλληλα, επέβαλε περιοριστικό όρο, σύμφωνα με τον οποίο ο κατηγορούμενος δεν επιτρέπεται να προσεγγίζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό που οδήγησε στην καταγγελία σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια έντονης λεκτικής αντιπαράθεσης μεταξύ του ζευγαριού. Η 46χρονη κατήγγειλε ότι ο εν διαστάσει σύζυγός της προέβη σε απειλητικές εκφράσεις και χειρονομίες εις βάρος της.

Η ίδια υποστήριξε επίσης ενώπιον των Αρχών ότι κατά τη διάρκεια της συμβίωσής τους είχε υποστεί σωματική κακοποίηση από τον 46χρονο. Η συγκεκριμένη καταγγελία αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής έρευνας από τις αρμόδιες Αρχές.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για εκδικητική ενέργεια της εν διαστάσει συζύγου του. Στην απολογία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ούτε την απείλησα, ούτε άσκησα ψυχολογική βία εις βάρος της. Τα παιδιά μου τα αγαπώ».

Ο 46χρονος περιέγραψε τη σχέση τους ως προβληματική εδώ και χρόνια. Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, ενημερώθηκε σχετικά και η αρμόδια Μητρόπολη στην οποία υπάγεται.

(Με πληροφορίες από thesspost.gr)