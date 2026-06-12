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Στη σύλληψη ενός 26χρονου προχώρησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έπειτα από σοβαρές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου στην περιοχή των Πεύκων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 26χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο με ταχύτητα 128 χιλιομέτρων την ώρα σε δρόμο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα. Μάλιστα, όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος δεν συμμορφώθηκε άμεσα με τις υποδείξεις τους.

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Πηγή: ΕΛΑΣ

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ παράλληλα στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο λόγω υπερβολικής ταχύτητας.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι το όχημα δεν έφερε κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, δεν διέθετε τον προβλεπόμενο σιγαστήρα εξάτμισης και κυκλοφορούσε χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε βάρος του 26χρονου σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στα τροχαία συμβάντα που αναδεικνύουν τους κινδύνους της επικίνδυνης οδήγησης και της παραβίασης βασικών κανόνων οδικής ασφάλειας.