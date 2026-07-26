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Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών και ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, το πύρινο μέτωπο έχει περιοριστεί, αν και οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των πυροσβεστών που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Επίσης για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη

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Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Θεσσαλονίκης.

Κοντά στην περιοχής της πυρκαγιάς, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Στις 16:58 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και στις 17:12 ακολούθησε δεύτερο μήνυμα που καλούσε όσους βρίσκονταν στην περιοχή Μουσικό Σχολείο Πυλαίας να απομακρυνθούν προς Πυλαία.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.