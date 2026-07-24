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Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Ιουλίου σε φαρμακείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Από το κατάστημα αναδύονται τοξικοί καπνοί, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

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Σύμφωνα με το thestival.gr, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σύμφωνα με αναφορές, δεν έχει κινδυνέψει καμία ανθρώππινη ζωή, ούτε έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το φαρμακείο ήταν σε λειτουργία την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά αλλά η φαρμακοποιός που βρισκόταν μέσα, μπόρεσε και βγήκε άμεσα από το κατάστημα. Παράλληλα, δεν υπάρχει φόβος για εξάπλωση της φωτιάς.