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Τραγική εξέλιξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς 71χρονη πεζή παρασύρθηκε από λεωφορείο και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα βαριά τραύματά της.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Περδίκα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα τουριστικό λεωφορείο που οδηγούσε ένας 61χρονος άνδρας παρέσυρε την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία προσπαθούσε να περάσει τον δρόμο.

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Η αντίδραση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση, με τρεις διασώστες να φτάνουν στο σημείο με ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία μοτοσυκλέτα ταχείας επέμβασης.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε υγειονομικός απεγκλωβισμός της 71χρονης, εφαρμόστηκε εξειδικευμένη διαδικασία αναζωογόνησης για τη σταθεροποίηση των ζωτικών της λειτουργιών και έγινε πλήρης ακινητοποίησή της, προκειμένου να μεταφερθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ αλλά και του ιατρικού προσωπικού που ανέλαβε την περίθαλψή της, τα τραύματά της αποδείχθηκαν μοιραία και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα παράσυρση διερευνώνται από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές της Τροχαίας.

Με πληροφορίες από thestival.gr