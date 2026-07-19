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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε χθες το απόγευμα από τη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης μία 63χρονη υπήκοος Αλβανίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, κατά τις απογευματινές ώρες χθες η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης ειδοποιήθηκε για το περιστατικό. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και κλιμάκιο του ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατο της 63χρονης.

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Η σορός της μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ».

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, το οποίο διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ