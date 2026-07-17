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Βαρύ είναι το κλίμα στη Θεσσαλονίκη μετά τον θάνατο της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ, Άννας-Μαρίας, σε πρόσφατο τροχαίο δυστύχημα. Καθώς οι φίλοι της από τη Σάμο —τόπο καταγωγής του πατέρα της— δεν κατάφεραν να δώσουν το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία, επέλεξαν έναν ξεχωριστό τρόπο για να της πουν το τελευταίο αντίο.

Το συγκινητικό «αντίο» στην 15χρονη

Σύμφωνα με το rthess.gr, αφού εκφώνησαν έναν βαθιά συγκινητικό επικήδειο λόγο, ελευθέρωσαν στον ουρανό λευκά μπαλόνια, τιμώντας τη μνήμη της αγαπημένης τους φίλης.

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«Σήμερα σε αποχαιρετήσαμε με τον δικό μας τρόπο στη Σάμο, εδώ που είχες περάσει όλα τα παιδικά καλοκαιρινά σου χρόνια. Ήμασταν μικρά, παίζαμε στις κούνιες, τρέχαμε, γελάγαμε, δεν είχαμε έννοιες. Περιμέναμε πώς και πώς το επόμενο καλοκαίρι για έρθεις να κάνουμε τα ίδια. Πέρσι όταν έφυγες κλαίγαμε όλοι πάρα πολύ χωρίς λόγο, σε αγκαλιάσαμε τόσο σφιχτά λες και ξέραμε ότι είναι η τελευταία φορά που θα σε βλέπαμε, οι τελευταίες στιγμές μας, τα τελευταία γέλια μας, τα τελευταία δάκρυα μας…

Φέτος και για τα επόμενα χρόνια δεν θα σε περιμένουμε να έρθεις, όμως πάντα κάτι μέσα μας θα σε περιμένει… Σήμερα έγινες νυφούλα δεν μπορέσαμε να παρευρεθούμε να σε δούμε συγνώμη. Ήσουν πάντα γελαστή, η χαρά της παρέας, μας έκανες πάντα να γελάμε. Σήμερα δεν έφυγες μόνο εσύ αλλά έφυγε ένα κομμάτι από εμάς, τους φίλους σου, την οικογένειά σου, τις συμπαίκτες σου, τους συγγενείς σου…

Τα καλοκαίρια δεν θα είναι πια όπως παλιά θα υπάρχει μία απώλεια που θα πρέπει να την γεμίζουμε με χαρά. Έφυγες τόσο άδοξα και άδικα τόσο νωρίς που δεν πρόλαβες να εκπληρώσεις τα όνειρα σου. Πετα ψηλά λαμπρό μας αστέρι να φωτίζεις τον ουρανό όπως είναι και η ψυχή σου. ΔΕ ΘΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ…ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ…️

Οι φίλοι σου

Νικολετα Μαργαρωνη

Μαριτινα Μαργαρωνη

Λυδια Δελογλου

Ανναμαρια Μαραγκού

Μαριος Χαριλαου