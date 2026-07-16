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Μία πολύμηνη έρευνα, ύστερα από καταγγελία για κύκλωμα τοκογλύφων στη Βόρεια Ελλάδα, έδωσε στα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία, να προχωρήσουν σε συλλήψεις και να εξαρθρώσουν τη σπείρα.

Από την αστυνομική έρευνα οι κατηγορούμενοι παρείχαν έντοκα χρηματικά ποσά, με επιτόκια που υπερέβαιναν κατά πολύ το νόμιμο επιτρεπτό όριο, ενώ σε περιπτώσεις αδυναμίας καταβολής των οφειλομένων παρέτειναν μονομερώς τις προθεσμίες αποπληρωμής, επιβάλλοντας επιπρόσθετους τόκους και ασκώντας έντονες πιέσεις προς τους οφειλέτες, εκμεταλλευόμενοι την οικονομική τους ανάγκη, με σκοπό τη λήψη παράνομων οικονομικών ωφελημάτων, δυσανάλογων προς το αρχικά χορηγηθέν κεφάλαιο.

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Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε ενέργειες που καταδείκνυαν προσπάθεια νομιμοποίησης των εσόδων που αποκόμιζαν από την εγκληματική τους δραστηριότητα. Ειδικότερα, πραγματοποιούσαν μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και καταθέσεις, με σκοπό την αποσύνδεση των χρημάτων από την αρχική παράνομη προέλευσή τους και τη δυσχέρανση της ιχνηλάτησής τους, επιδιώκοντας να τους προσδώσουν εικόνα νομιμοφάνειας.

Επίσης, αποκτούσαν κινητή περιουσία, κυρίως οχήματα, χωρίς να προκύπτει επαρκής αιτιολόγηση της πηγής χρηματοδότησης, βάσει των δηλωθέντων εισοδημάτων, των φορολογικών στοιχείων και των διαθέσιμων τραπεζικών δεδομένων τους. Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχηματισμού, επιδιώκοντας την εμφάνιση των παράνομων χρηματικών ποσών ως κέρδη από τυχερά παίγνια, ενώ διατηρούσαν νόμιμες επιχειρήσεις μέσω των οποίων αναμείγνυαν τα παράνομα έσοδα με τα νόμιμα εισοδήματα, μεταφέροντας χρηματικά ποσά στους αντίστοιχους εταιρικούς λογαριασμούς, με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα και την κάλυψη επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους, ως εξής:

31χρονος, ο οποίος αναζητείται, αποτελούσε ένα από τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, που συντόνιζε τη διάθεση των χρηματικών κεφαλαίων, τα οποία χορηγούνταν με τοκογλυφικούς όρους, καθώς και τη διαδικασία της είσπραξης των απαιτούμενων χρηματικών ποσών από τα θύματα,

34χρονος, ο οποίος αποτελούσε επίσης αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τη διαχείριση των απαιτήσεων, την παράταση των προθεσμιών αποπληρωμής και την είσπραξη των οφειλομένων χρηματικών ποσών,



33χρονος, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος συμμετείχε στην τοκογλυφική δραστηριότητα, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος από την παράνομη δράση της,



30χρονος, είχε τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ της οργάνωσης και των θυμάτων, αναλαμβάνοντας την παράδοση των χρηματικών ποσών, την είσπραξη των οφειλών και την απόδοσή τους στα υπόλοιπα μέλη, διατηρώντας μέρος των παράνομων εσόδων, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί και σε μεμονωμένες τοκογλυφικές πράξεις και



25χρονη, μέλος της οργάνωσης, η οποία έχοντας πλήρη γνώση της εγκληματικής της δραστηριότητας, υποβοηθούσε τη δράση της, συμμετέχοντας στην παραλαβή χρηματικών ποσών για λογαριασμό της οργάνωσης, ενώ παράλληλα μεσολαβούσε για την εξεύρεση ενδιαφερόμενων προσώπων προς χορήγηση χρημάτων με τοκογλυφικούς όρους.

Για τον τερματισμό της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης των συλλεχθέντων στοιχείων, οργανώθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε η παράδοση προσημειωμένου χρηματικού ποσού ύψους -20.000- ευρώ, το οποίο, βάσει συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων, προοριζόταν για την εξόφληση εκκρεμούς οφειλής.

Κατά την εξέλιξη της επιχείρησης, ο 30χρονος παρέλαβε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς. Ακολούθησε σωματική έρευνα κατά την οποία κατασχέθηκε το προσημειωμένο ποσό.