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Σοκάρει το βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος στη Θεσσαλονίκη όπου έχασε τη ζωή του ένας 23χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με ΙΧ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ενώ το αυτοκίνητο στρίβει η μηχανή πέφτει πάνω στο ΙΧ. Αποτέλεσμα ήταν ο 23χρονος να πέσει από τη μοτοσικλέτα να χτυπήσει σοβαρά.

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Αμέσως θαμώνες μαγαζιού που βρίσκεται δίπλα από το σημείο της σύγκρουσης σηκώθηκαν προστρέχοντας για τις πρώτες βοήθηθιες.

Ο 23χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας κατά τη διακομιδή του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των διασωστών κατέληξε.

Ο 25χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ υποβλήθηκε σε αλκοτέστ το οποίο έδειξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σταυρούπολης.